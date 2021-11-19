聽新聞
test
0:00 / 0:00

搞錯止痛藥！女將AirPods吞下肚 語音訊息竟「錄到腸胃聲」

聯合新聞網 / 綜合報導
國外一名網友不慎將AirPods吞下肚，荒謬故事和崩潰反應引起熱議。 圖擷自tiktok
國外一名網友不慎將AirPods吞下肚，荒謬故事和崩潰反應引起熱議。 圖擷自tiktok

近年來許多人都喜愛使用藍芽耳機，由於沒有耳機線纏繞，增添使用上的方便性，不過也較容易發生遺失的狀況。而近日國外一名女網友，則是將蘋果AirPods耳機拿在手上時，不慎將其當成藥丸吞下肚，且由於耳機的自動連線功能，她向友人傳送語音訊息時，對方甚至還能聽見她體內腸胃的聲音，讓她相當焦急無助。

國外一名女子卡莉（Carli Bellmer）先前在社群媒體抖音分享一則影片，她指出，自己日前手上分別拿著AirPods和止痛藥，由於身體不適，她在一陣混亂之下將藥丸吞了下去，當時她還心想著「這藥有點難吞」，沒想到轉眼望向手中，才發現藥丸還在手裡，而AirPods則被她吞進肚中。

卡莉指出，她發現事情不對勁後，馬上盡力催吐，卻怎麼樣也吐不出來，而當AirPods還在她的體內時，她傳了一則語音訊息通知友人，結果竟因耳機和手機自動連線，導致訊息中錄到的是自己腸胃裡的聲音，讓她實在尷尬又崩潰。

卡莉最後補充，她後來前往醫院進行檢查，等待幾日後，AirPods也順利隨糞便排出體外，且經X光確認身體中已無異物。荒謬故事曝光後，吸引近250萬人觀看，網友紛紛回應「天啊，我連吞藥丸都有困難了，到底怎麼吞下AirPods的」、「也許當時播放音樂能找到它在身體哪裡」、「太扯了，怎麼會把藥丸和AirPods搞混」、「還好最後沒事」。

@iamcarliiib

For ✨educational✨ purposes heres what happened when I mixed up my ##airpod and an ibuprofen. Here to share awareness ##LevisMusicProject ##fyp

♬ Oh No - Kreepa

社群媒體 抖音

延伸閱讀

她吃居酒屋赫見「鍋裡有上千隻蟲」食慾全消 網見照傻眼：菜沒洗過吧

魚販之子16歲輟學、開卡車起家 去年財富增加16億元

跨國戀愛到深處！交往一年多沒見過面 他們在Zoom視訊成婚

長途旅程機組員睡哪？機艙「神秘空間」曝光 網驚：沒看過

相關新聞

墳墓旁邊搭帳篷！印尼青年搶做「守墓人」 睡一晚賺2千元

世界上的職業百百種，但有些工作可要有些膽量才能勝任！印尼一名男子阿爾薩德·毛拉納（Arsyad Maulana）近日透過社群媒體分享影片，畫面中他與4名友人在帳篷內休息，現場準備了許多零食、飲料，乍看之下與一般露營並無不同，但其實他們是當地的特殊職業「守墓人」，只要在墳墓旁睡一晚就能賺到100萬元印尼盾（約新台幣1950元）。

搞錯止痛藥！女將AirPods吞下肚 語音訊息竟「錄到腸胃聲」

近年來許多人都喜愛使用藍芽耳機，由於沒有耳機線纏繞，增添使用上的方便性，不過也較容易發生遺失的狀況。而近日國外一名女網友，則是將蘋果AirPods耳機拿在手上時，不慎將其當成藥丸吞下肚，且由於耳機的自動連線功能，她向友人傳送語音訊息時，對方甚至還能聽見她體內腸胃的聲音，讓她相當焦急無助。

尾巴纏繞打結！7小松鼠陷險境 警在松鼠媽媽「監視」下伸援手

警察的工作除了保護市民，有時還要拯救落難的動物。美國就有警察成功拯救7隻尾巴纏繞在一起的初生松鼠，獲民眾稱讚。

跨國戀愛到深處！交往一年多沒見過面 他們在Zoom視訊成婚

新冠肺炎疫情席捲全球，許多人為了避免外出，只好以視訊軟體進行工作、互相聯繫等等。而最近在國外，就出現一對靠著視訊軟體交往的情侶，並且決定正式結婚。然而這兩個人，事實上彼此從沒真正碰面過。

長途旅程機組員睡哪？機艙「神秘空間」曝光 網驚：沒看過

許多人都搭過飛機，但大多數人若沒有飛航相關工作經驗，對飛機上的各種設計和配置並不會太了解。近日一名國外網友就分享機艙裡一個「神秘樓梯」，走上去後竟有著能平躺補眠的密室空間，一般乘客無法見到的畫面曝光後，隨即引起網友熱議。

她吃居酒屋赫見「鍋裡有上千隻蟲」食慾全消 網見照傻眼：菜沒洗過吧

在外吃飯，如果發現自己的餐點裡頭有蟲，肯定會嚴重影響自己的用餐體驗。最近有位日本網友，就在餐廳用餐時，碰到非常離譜的狀況，不只他自己氣憤不已，還引起許多網友的討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。