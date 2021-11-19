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墳墓旁邊搭帳篷！印尼青年搶做「守墓人」 睡一晚賺2千元

聯合新聞網 / 綜合報導
印尼特殊職業「守墓人」，工作為照顧墓園，入夜後也要在墳墓旁看守一整晚。 示意圖／ingimage
印尼特殊職業「守墓人」，工作為照顧墓園，入夜後也要在墳墓旁看守一整晚。 示意圖／ingimage

世界上的職業百百種，但有些工作可要有些膽量才能勝任！印尼一名男子阿爾薩德．毛拉納（Arsyad Maulana）近日透過社群媒體分享影片，畫面中他與4名友人在帳篷內休息，現場準備了許多零食、飲料，乍看之下與一般露營並無不同，但其實他們是當地的特殊職業「守墓人」，只要在墳墓旁睡一晚就能賺到100萬元印尼盾（約新台幣1950元）。

根據外媒「Tribun jateng」報導，入行3年多的毛拉納指出，守墓人的工作主要包含看守、整理照顧墓園，一天的收入大約是100萬元印尼盾，雖然並不包含三餐費用，但在當地這樣的薪水已經相當優渥，因此這份工作在年輕人之間算是相當搶手。

毛拉納說明，守墓通常以三天三夜為一輪，要看顧這個墓園內約50座墳墓，通常前往守墓時，他會攜帶枕頭、被單、熱水器、咖啡和零食等日常用品，另外，有時死者家屬會要求守墓人朗讀可蘭經，所以可蘭經也是必備物品之一。

毛拉納最後透露，自己是自願應徵這份工作，身邊友人和父母也願意支持。守墓人的日常影片在網路上曝光後，網友也紛紛留言「以為這種職業電影裡才有，沒想到是真的」、「我的家鄉也都會請人為死者朗讀可蘭經」、「睡在墓園不會害怕嗎？」、「那是每個人生命到盡頭時都會去的地方，其實不用太害怕」、「好特別的工作」。

@oreo_bamban

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