尾巴纏繞打結！7小松鼠陷險境 警在松鼠媽媽「監視」下伸援手

警察的工作除了保護市民，有時還要拯救落難的動物。美國就有警察成功拯救7隻尾巴纏繞在一起的初生松鼠，獲民眾稱讚。

事件發生在密歇根州大白鎮（Grand Blanc Township），當地警察局接獲報案，指有松鼠急需救援。警員到場後，發現樹上有7隻初生松鼠的尾巴纏繞在一起，若不解開尾巴，牠們可能很快便死去，於是出手助牠們脫困。

警方後來將小松鼠纏繞的照片上傳到社群媒體，並交代事發經過，稱警員和一名市民在松鼠媽媽「警惕的目光」下，成功解開7隻小松鼠的尾巴，牠們情況已安全，只是尾巴需要時間再生長。

不少民眾都留言稱讚警察的善舉。其中一人稱若非他們出手相助，這些小松鼠很可能都會死去。另一人表示對人類展示出善心感到高興，保住了多條小生命。

有專家指出，松鼠尾巴打結，可能是築巢的材料與尾巴纏在一起，令小松鼠們尾巴打結，時間一久，情況就愈糟。

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文章授權轉載自《香港01》