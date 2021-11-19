跨國戀愛到深處！交往一年多沒見過面 他們在Zoom視訊成婚

新冠肺炎疫情席捲全球，許多人為了避免外出，只好以視訊軟體進行工作、互相聯繫等等。而最近在國外，就出現一對靠著視訊軟體交往的情侶，並且決定正式結婚。然而這兩個人，事實上彼此從沒真正碰面過。

根據日本媒體「Techinsight」報導，一位住在英國蘭卡斯特的26歲女子艾希（Ayse），與一位住在美國密西根洲的24歲男子達林（Darrin），在這個夏天宣布結婚，並在舉行了線上的結婚典禮。

兩人當初從臉書的社團結識，並從去年七月開始搭上線。艾希表示，當初她看到達林的照片，就感到有所心動，因此一開始有點緊張。然而身處異國的兩人，彼此卻聊得相當開心，覺得對方是個有趣的人，因此也越來越常聯繫彼此。

即使雙方有長達五小時的時差，仍幾乎每個晚上都在通話交談。感情越來越好之下，達林在今年5月21日，正式向艾希求婚。雙方本來打算在七月時於美國正式碰面，然而因為疫情的關係，艾希沒有辦法入境美國。雖然一度想取道墨西哥，但還是遭到邊境審查給攔下。

最後，兩個人就在完全沒有正式見面過的情況下，在8月19日利用視訊軟體「Zoom」舉行線上結婚典禮。艾希表示，她從未想過會有這一天，雖然無法真的見面多少讓人感到遺憾，但在時局如此艱困下，兩人的感情卻始終不變，讓她堅信未來也能彼此扶持，繼續這段跨國婚姻。