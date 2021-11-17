不開車也能進得來速！他們騎馬開心取餐 網見「這一點」氣炸

許多餐廳都會提供「得來速」服務，讓開車的民眾可以省下找車位的時間，直接駛入車道點餐，免下車就能拿到熱騰騰的佳餚。日前，馬來西亞一處麥當勞卻出現驚奇的畫面，只見一群人騎著馬兒走入得來速車道，開心地向店員點餐，更拍下好幾張照片紀念，然而許多網友發現「這一細節」卻大發雷霆。

根據《人民郵報》報導，馬來西亞一個馬術俱樂部「3S Equestrian Cyberjaya」在臉書分享照片，只見一群人個別騎著高大的馬兒在一般道路上遊走，隨後便緩緩地騎進一家麥當勞的得來速內。眾人開心的向餐廳點餐後，更由店員親手交餐到他們手上，模樣相當奇特。

貼文掀起討論，儘管部分網友對此感到相當驚喜，但多數人看到「這細節」卻備感不滿。從照片中發現，騎馬的人多數未戴上口罩，且馬隻疑似在路上隨地大小便，得來速的路面上也被留下「遍地黃金」，令許多馬來西亞網友非常不滿。

有網友認為，將馬騎進得來速的舉動非常危險，因為馬的行動是不可預知的，若在騎乘過程中不慎被汽車喇叭或其他聲響嚇到，很難保證馬匹是否會做出什麼脫序行為。

受到民眾抨擊後，馬術俱樂部「3S Equestrian Cyberjaya」也作出回應，他們表示成員身上都有攜帶口罩，一下馬就會立刻戴上，而遺留在得來速內的排泄物也有請人清理乾淨。另外，他們也澄清，馬隻在道路上行走時都有車隊跟在後頭，以確保一般用路人的安全。