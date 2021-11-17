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影／「不要再看我了！」男不斷偷瞄 健身女一句話正面迎擊
美國私人健身教練雅拉貢（Heidi Aragon）日前健身時發現一個男人緊盯著她看，最後她忍無可忍直接和該男人對質，網友一片叫好表示：「大快人心！」
雅拉貢表示當時她將手機放長凳上自拍深蹲動作，但她發現有名男人走到她身後，她停下動作，因為對方直盯著她瞧，讓她感到很不舒服。雅拉貢甚至請丈夫過來擋在男人面前，但男人目光仍持續掃向雅拉貢。
雅拉貢說自己實在受夠了，於是正面迎擊該男性跟對方說：「如果想繼續健身，請停止盯著我看，因為這樣讓我很不舒服。」該男性卻回答：「我只是在四處張望。」
雅拉貢告知對方她用手機拍攝健身畫面，鏡頭也捕捉到他：「我握有證據，不要坐那裡告訴我，你什麼都沒做」。該男性瞬間啞口無言。
雅拉貢在社群平台分享這段經歷，許多網友都讚賞她的表現，紛紛表示：「你和他正面對質太棒了！這類男人去健身房只是為了盯著女人看，而不是在練身體。他們每分每秒都在看！」、「你能和他對質、並分享在社群平台真的很棒」
@fit_with_heidi
Don’t sit there and tell me you’re not doing something when I have proof. 😡 ##gymtok ##fittok ##influencer ##viral ##trending ##tiktok ##fitness ##gym ##gymgirl ##fyp ##fypシ ##foryou ##foryoupage ##gymcreeps♬ Real As It Gets - Lil Baby
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