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親吻鬍渣男後她下巴「潰爛一大片」 女警告：跟他們約會要小心
美國女性漢娜（Hannah）日前親吻一名臉上長鬍渣的男性，下巴皮膚因此受到感染潰爛，她以自身經歷提醒網友：「跟鬍子男約會要小心！」
漢娜沒有明確解釋她跟鬍子男在親吻過程中發生什麼事，但許多人猜測她感染了葡萄球菌。
有些葡萄球菌種存在於人類皮膚和黏膜上，多數葡萄球菌不會致病，但若細菌經過傷口（如鬍渣刮出的傷痕）進入血液，可能會導致敗血症、皮膚感染和癤瘡。
許多網友指出漢娜的伴侶可能衛生習慣差，將細菌傳播到她下巴：「我覺得他鬍子上有些髒東西」、「祝你不用再親那個骯髒的傢伙」、「如果鬍鬚清潔不當，比馬桶座圈還髒」。
但也有網友表示自己或伴侶蓄鬍，都沒發生類似的遭遇：「我丈夫一直留著鬍子，而我從未發生過這種狀況」、「我喜歡跟鬍子男親熱、以前都沒發生這種事」。
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