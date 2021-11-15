網紅炫耀入手3500年前古埃及化妝用品 網友狠批：偷來的物件

在社群平台圈粉60萬人的美國網紅帕森絲（Erin Parsons）日前分享她買到的古埃及化妝用勺子，引起大批網友撻伐她買「偷來的物件」。帕森絲現已刪除原始影片。

自稱「古董藏家」的帕森絲經常曬出復古化妝工具，此次她介紹新入手的埃及勺子時說：「這是埃及第十八王朝時期的化妝品勺子。它自1980年代以來一直是私人收藏品。我購自網拍。」，據了解埃及第十八王朝時期約距今3500年前。

包括埃及人在內的網友批評帕森絲的購物行為，紛紛表示：「身為埃及人看到這個物件很心痛……這種東西出現在我國家以外的地方，肯定是偷來的」、「埃及人感到憤怒。這名白人婦女不僅取得一件古埃及文物，還告訴人們獲得這些文物的管道」、

還有埃及網友說，雖然帕森絲聲稱不確定這是否是偷來的物件，但表示：「埃及文物怎麼會出現在西方世界呢？難道是我們埃及人出於善意發送出來的嗎？快聯繫埃及文物部，歸還物件吧。」