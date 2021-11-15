他考會計師「求合格」蓋出這座塔 反被吐槽：你是建築師吧
在現代社會中，有一張好用的證照，甚至可能比學歷還更加珍貴。然而想考取熱門的證照資格可不容易，最近一位日本網友，就把他為考證照所做的「努力」，以一個特別的方式顯現。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「QLifecrisises」最近分享一張照片，畫面上有一座由成堆的資料、書籍疊成的高塔，最上頭則還有台計算機。而這些東西全都是QLifecrisises為了一拼會計師證照，經年累月準備的教材。
公認会計士になるためにいっぱい頑張ったから僕に合格をください pic.twitter.com/vJmQx8ie1q— QLクライシス (@QLifecrisises) November 8, 2021
QLifecrisises表示，他在8月時參加日本會計師的測驗，結果將在11月19日公布。為了祈求能夠順利合格，才會突發奇想把這些東西疊成一座高塔。他說這些資料全部加起來超過200本，重達143公斤、高達216公分。而為了成功疊起來，他也是費了不少功夫。
由於過去數據來看，日本在2019年會計師的合格率僅有10.7％，2020年也只有10.1％，因此想要通過這道窄門絕非易事，自然需要研讀許多教材。
網友們見照紛紛表示「做這個真的很拼！祝你合格」、「真的是辛苦你了」、「把努力的回憶用這種方式顯現滿感人的」、「我之前考會計時也是很辛苦，合格的喜悅到現在都忘不了」、「見識到你有多認真在準備了」、「擺在最上面的是計算機嗎」、「努力方向錯了吧」、「你應該去考建築師才對吧」。
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