他考會計師「求合格」蓋出這座塔 反被吐槽：你是建築師吧

在現代社會中，有一張好用的證照，甚至可能比學歷還更加珍貴。然而想考取熱門的證照資格可不容易，最近一位日本網友，就把他為考證照所做的「努力」，以一個特別的方式顯現。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「QLifecrisises」最近分享一張照片，畫面上有一座由成堆的資料、書籍疊成的高塔，最上頭則還有台計算機。而這些東西全都是QLifecrisises為了一拼會計師證照，經年累月準備的教材。

QLifecrisises表示，他在8月時參加日本會計師的測驗，結果將在11月19日公布。為了祈求能夠順利合格，才會突發奇想把這些東西疊成一座高塔。他說這些資料全部加起來超過200本，重達143公斤、高達216公分。而為了成功疊起來，他也是費了不少功夫。

由於過去數據來看，日本在2019年會計師的合格率僅有10.7％，2020年也只有10.1％，因此想要通過這道窄門絕非易事，自然需要研讀許多教材。

網友們見照紛紛表示「做這個真的很拼！祝你合格」、「真的是辛苦你了」、「把努力的回憶用這種方式顯現滿感人的」、「我之前考會計時也是很辛苦，合格的喜悅到現在都忘不了」、「見識到你有多認真在準備了」、「擺在最上面的是計算機嗎」、「努力方向錯了吧」、「你應該去考建築師才對吧」。