卡車貨櫃掩護、層層躲藏！最後「敲一聲」抓到澳洲頭號通緝犯

英國廣播公司BBC報導，澳洲頭號通緝犯、33歲的巴陸滋（Mostafa Baluch）日前切斷了追踪他行蹤的腳鍊逃逸，在全國警方圍捕17天後落網。

當局接獲通報後，攔截了一輛卡車，並在卡車貨櫃裡發現一台客車，涉嫌走私毒品的巴陸滋就藏身客車後車箱。警方說當時看到貨櫃沒上鎖，他們敲了一聲貨櫃門，聽到裡面的人也反敲回來。

警方指出巴陸滋涉嫌從厄瓜多進口900公斤古柯鹼，他在獲保釋期間於10日凌晨1:00試著從新南威爾斯州越境到昆士蘭州，他被逮捕時非常震驚。 警方透露追捕巴陸滋的過程「所費不貲」。

巴陸滋擔任犯罪集團高級幹部，在逃時威脅大眾人身安全。州警察部長埃略特（David Elliott）視巴陸滋落網日為「新南威爾斯州警察偉大的日子」。

消息人士表示，巴陸滋原計劃逃到泰國轉機前往巴爾幹半島，投靠那裡「強大有力的黑道朋友」。