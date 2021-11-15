高中生騎馬返學留下校園回憶！遭校方停學考慮踢出校 網友齊聲援

美國有高中生日前騎馬返學，即被停學10天，甚至面臨更嚴重處分。（「Melissa Warden McGill」fb圖片） 騎馬返學聞所未聞，但後果會否有點大？美國1名高中生日前因為想留下美好回憶，在朋友見證下騎媽媽所養的27歲老馬辛尼（Sonny）上學，雖然他避開人群入校門，又只是行了幾步，但校方以「搞破壞」為由罰他停學10天。然而事件還有後續，當地傳媒指校方正考慮更嚴重處分，甚至踢他出校。許多網友為男生抱不平，直言騎馬返學只為大家帶來歡笑，又不是犯下暴力、毒品、槍擊等嚴重罪行，學校因此嚴懲該男生是可恥之舉。

事發於11月5日，維珍尼亞州格洛斯特高中（Gloucester High School）有男學生想搞一個值得紀念的惡作劇，竟然騎馬返學。學校所在的格洛斯特是個鄉村社區，有許多農場和牧場，18歲高中生麥吉爾（Austin McGill）騎着媽媽所養的27歲老馬辛尼（Sonny）上學，並將過程照片放上網分享。

麥吉爾接受美媒訪問時，透露自己過去幾周一直有這個想法，但他想等到朋友們到都到場「目送」騎馬返學一刻。當天他從家裏的農場騎馬上學，中途遇到許多同學。雖然同學們笑得開懷，但怕辛尼和人群太近，他先等其他同學入校安頓好，才騎住辛尼踏入校門。

他憶述辛尼初時不太想踏入去，因為校門底有金屬部件，辛尼踩上後聽到叮噹聲，嚇得馬上止步。麥吉爾安撫辛尼後，牠才大踏步走進去。麥吉爾擔心辛尼會在瓷磚地板上滑倒，也怕辛尼太接近其他同學會受傷或傷到人，故他只敢讓辛尼在校內走幾步，之後騎住辛尼回家。

不過，校方認為麥吉爾的舉動在「搞破壞」，馬上罰他停學10天，甚至考慮更嚴重處分，包括長期停學及踢出校，令他無法畢業。麥吉爾將要和學校管理層會面，才知道校方最終決定。麥吉爾認為，理論上他沒有因為騎馬返學而被停學，校規裏也沒有禁止學生騎馬返學。

雖然騎馬返學明顯是惡作劇，但許多網友力撐麥吉爾，認為校方不應因此將他踢出校，甚至認為停學都不必要，「他又沒有傷害人」、「為什麼要他停學，有點無稽」、「校規沒寫那為什麼要罰他」、「這間學校太沒幽默感了」。

美國有高中生日前騎馬返學，即被停學10天，甚至面臨更嚴重處分。（「Melissa Warden McGill」fb圖片）

不少人認為，美國高中最嚴重的校園問題是暴力事件，麥吉爾騎馬返學時，「孩子們都玩得開心，又不是毒品，又不是襲擊」，痛斥校方如果因此踢他出校，害一名高中生無法畢業，「學校應該要感到羞恥」、「學校管理層除了濫權外，不會教到學生任何事」。

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文章授權轉載自《香港01》