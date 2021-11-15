男坐馬桶被蛇咬 生殖器腫大變紫險不保 專家籲：如廁前記得先沖水
國外一名47歲男性日前到南非度假上廁所時，竟被躲在馬桶裡的劇毒眼鏡蛇咬睾丸，所幸最後保住了生殖器。
這名男性被送往最近的醫院（離出事點350公里處），入院時他的疼痛已經從生殖器延伸到胃和胸部，並開始嘔吐。醫生指出，該男性生殖器腫脹、陰莖顏色轉為深紫色，陰囊壞死。
醫護人員為他注射了血清、防破傷風藥物和抗生素，還進行了清創手術，徹底清潔傷口並去除過度角化、感染和死亡的組織。
該男性在南非住院9天後返回荷蘭，南非醫生說，這是歷來第一個因蛇咬傷致陰囊壞死的病例。該男性在事發後進行整形外科手術防止疤痕受到拉扯，一年後回診，醫生判定傷口已經癒合得很好，陰莖功能幾乎恢復正常。
此案例發布在泌尿科期刊Urology Case Reports，研究人員呼籲：「在毒蛇頻繁出沒的國家坐馬桶前，請務必先沖馬桶！」
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