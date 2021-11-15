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沙丘生態區淪為「野戰熱點」 特有種巨蜥吃到保險套慘死

聯合新聞網 / 綜合報導
沙丘生態區淪為性愛熱點。圖／取自：ingimage（示意圖，非當地畫面）
沙丘生態區淪為性愛熱點。圖／取自：ingimage（示意圖，非當地畫面）

環境管理期刊（Journal of Environmental Management）報告指出，西班牙大加那利島上一處沙丘自然保育區Dunas de Maspalomas，近年淪為遊客「尋歡」場所。

研究人員發現總面積超過5平方公里的海灘上，在茂密植被及植被周邊的沙丘有298個「野戰熱點」，連禁止大眾進入的沙丘「禁區」也有56個熱點。遊客的性行為不僅直接影響沙丘生態，還摧殘了8種植物物種。

遊客踐踏植被、移除植物和沙子、製作自己的「窩」，還亂丟香煙、保險套衛生紙、濕紙巾和罐頭等垃圾，並在沙丘上隨地大小便。甚至加那利群島受歡迎的特有巨型蜥蜴Gran Canaria在吃了尋歡者留下的保險套後紛紛死亡。

研究人員提到，越偏遠的「野戰熱點」使用頻率越高，垃圾也越多。管理處在較大區域放置垃圾袋，袋子常被塞爆。該保護區最初成立意義是以教育為主，但現在因為遊客的行為，已無法實行環境教育活動。

大加那利島每年迎接多達1400萬遊客，主要來自美國、英國和德國等地，自1982受到法律保護，是歐洲罕見的移動沙丘系統，為往返非洲、歐洲的鳥類的休息站。

研究人員赫斯普（Patrick Hesp）呼籲：「希望人們意識到行為可能造成的傷害」他表示，一對伴侶在海灘上做愛不會有太大影響；但若每天有數百人聚在同一區域，就等同於越野駕車對沙丘的破壞。

研究人員發現茂密植被及植被周邊的沙丘有298個「野戰熱點」。圖／取自sciencedirect
研究人員發現茂密植被及植被周邊的沙丘有298個「野戰熱點」。圖／取自sciencedirect

保險套 衛生紙 非洲 保護區 性行為 越野

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