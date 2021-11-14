見家中超毛設計才驚覺買到「停屍間」 地下藏詭異密室嚇壞網

買房是人生大事，事前一定得注意房子的各種大小細節，以免後悔萬分。美國一對夫妻開心買房，卻意外發現家中各處超毛設計，及地下一間詭異的密室，才發現原來這間房子過去被葬儀公司擺放屍體、作為「停屍間」之用，嚇壞許多網友。

《紐約郵報》報導，安德魯（Andrew Olague）夫婦原本想在舊金山買房，卻發現無法負擔當地房價，因此一年多前輾轉至同樣位在加州的特雷西，買了一間屋齡98年的老房，卻在後來才發現這間房子過去是用來擺放屍體的「停屍間」。

這度對夫妻在抖音（Tik Tok）上拍片分享他們的新家，為網友們展示家中一切的怪異角落，例如家中幾處牆上有著額外的窗戶，猜測是給死者家屬用來觀看屍體的觀覽室，現在則是夫妻倆作為餐廳使用的空間，另外房子裡更有用來運送屍體的升降機。

其中最令人毛骨悚然的，是位在地下室的一間密室，似乎是過去用來擺放屍體的空間，天花板上還布滿掛鉤，以懸掛屍體來進行防腐處理。