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房東出錢粉刷！她入住卻「破綻百出」 同情形苦主：黏1隻蟑螂

聯合新聞網 / 綜合報導
國外一名網友分享自己新家的粉刷狀況，由於未將房屋徹底清空，多處垃圾拿起後都沒漆到。 圖擷自tiktok
國外一名網友分享自己新家的粉刷狀況，由於未將房屋徹底清空，多處垃圾拿起後都沒漆到。 圖擷自tiktok

隨著使用時間拉長，漆牆經常會出現斑剝、脫落的狀況，此時只要重新進行粉刷，就能馬上煥然一新。不過國外一名女網友分享，自己住進新家之前，房東安排粉刷工程，但直到她入住後才發現，由於粉刷時未將房屋徹底清空，多處垃圾拿起後能明顯看見沒漆到的整齊痕跡，屋內「破綻百出」的狀況讓她相當傻眼。

噴漆粉刷可讓牆面平整光滑，手感與豐滿度好，且比刷漆方便快速，但如不先清空空間，容易出現印痕！一名帳號為「aubrily214」的女網友在抖音發布影片，畫面中她分享新家剛粉刷完成的儲藏室，可以看見各處櫃子都被漆成簡約乾淨的一片白色。然而，當她一將放在櫃子上的紙盒拿起，下方馬上出現一片沒漆到的方盒形狀，而另一處的巧克力移開後也是相同狀況。

@aubriously214

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她在影片裡寫下「油漆工人直接在前房客留下來的零食上噴上白漆」，透露哭笑不得的窘境。隨後影片也引起熱烈迴響，累計500多萬次觀看次數，網友紛紛回應「我之前也是，塗在馬鈴薯上」、「很明顯表達出『清空不是我的工作』」、「樂觀點，每次找到一個破綻算過一關」；還有人分享「我之前做過油漆工，為了節省時間，老闆說有蟲直接刷不用管」。

事實上，類似情形層出不窮，一名帳號為「chellzyeah」的網友9月時也曾在推特發文，分享一張蟑螂被漆上厚厚一層白漆的景象，並憤怒寫下「我的房東畫了一隻蟑螂」，令人氣憤卻又有些滑稽的畫面，當時也掀起網路一陣熱議。

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