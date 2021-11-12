房東出錢粉刷！她入住卻「破綻百出」 同情形苦主：黏1隻蟑螂

隔著螢幕都覺得臭！因為這不是泥漿摔角，而是「牛糞大戰」！印度一條村莊會在每年「排燈節」（亦稱屠妖節）結束的日子，舉行盛事「戈爾哈巴節」（Gorehabba festival），亦即「牛糞大戰」，至今有百年歷史。村民會在事前收集所有牛隻的糞便，經印度教教士祝福後倒在空地，男丁們便赤膊上陣互相扔糞，全身沾糞亦樂在其中，更相信可以治療疾病和帶來繁榮的作用。雖然現場牛屎橫飛，但人們情緒高漲，場面有歡樂氣氛，故每年都吸引不少其他地區的人「觀戰」，當地甚至有說法認為光「看」都有益於健康。雖然參戰者玩得十分開心，但不少印度網友拒絕認同這種儀式，直言這樣玩會令印度人很尷尬，亦批評外媒不停報導，「現在說得像整個印度人人都會這樣做」。

2021-11-12 21:29