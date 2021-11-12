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屎事變盛事！印度數百男上演「牛糞大戰」 相信沾滿有益健康

香港01 / 李納德
印度部分民眾相信牛糞具有治療疾病及帶來繁榮的效果，有些村莊於每年都會舉辦「牛糞大戰」慶祝。圖為過去當地民眾將牛糞塗在身上防疫。路透
印度部分民眾相信牛糞具有治療疾病及帶來繁榮的效果，有些村莊於每年都會舉辦「牛糞大戰」慶祝。圖為過去當地民眾將牛糞塗在身上防疫。路透

隔著螢幕都覺得臭！因為這不是泥漿摔角，而是「牛糞大戰」！印度一條村莊會在每年「排燈節」（亦稱屠妖節）結束的日子，舉行盛事「戈爾哈巴節」（Gorehabba festival），亦即「牛糞大戰」，至今有百年歷史。村民會在事前收集所有牛隻的糞便，經印度教教士祝福後倒在空地，男丁們便赤膊上陣互相扔糞，全身沾糞亦樂在其中，更相信可以治療疾病和帶來繁榮的作用。雖然現場牛屎橫飛，但人們情緒高漲，場面有歡樂氣氛，故每年都吸引不少其他地區的人「觀戰」，當地甚至有說法認為光「看」都有益於健康。雖然參戰者玩得十分開心，但不少印度網友拒絕認同這種儀式，直言這樣玩會令印度人很尷尬，亦批評外媒不停報導，「現在說得像整個印度人人都會這樣做」。

位於卡納塔克邦及泰米爾納德邦交界的古馬塔普拉村（Gumatapura），每年都會在印度重要節日「排燈節」（並稱屠妖節）結束的日子，即上周六（6日）舉辦一場引人關注的「牛糞大戰」，當地人稱之為「戈爾哈巴節」（Gorehabba festival），至今有百年歷史，男丁們會走入糞堆互丟牛糞狂歡。

有別於同樣以「互扔東西」聞名的西班牙「番茄大戰」（La Tomatina），古馬塔普拉村絕對無玩食物，村民會在當天下午到附近養牛的地方，收集好儀式要用的「彈藥」。他們會用拖拉機將牛糞收集好，交由寺廟內的印度教教士祝福，之後載到村內空曠位置堆出壯觀「糞堆」。

「牛糞大戰」中，男村民們互扔牛糞，並認為可以治療疾病、帶來繁榮。圖／India Ahead News新聞截圖
「牛糞大戰」中，男村民們互扔牛糞，並認為可以治療疾病、帶來繁榮。圖／India Ahead News新聞截圖

村民們認為這個活動可以治療疾病及帶來繁榮，男村民會跳入糞墊堆中互相扔糞。從影片可見，若不說明眼前的是牛糞，看起來更像是一班赤膊男子走入泥漿裏玩，男人們裸露上身，不停捏出一團比頭還大的「牛糞炮彈」，像推鉛球似的擲向一眾同村兄弟，直至大家都滿身都是牛糞。

因為這項活動太火紅，在印度不同地區都有人湧入村內參觀這盛事，除了覺得有趣，當地有說法指，牛糞大戰時光是「觀戰」，已是有益於身體健康。當地農民馬赫什（Mahesh）稱，如果有人患病，看完牛糞大戰後他們都會痊癒。

部分印度教徒相信，牛是生命和大地的象徵，牠產出的一些都是神聖而且經過淨化。牛糞在印度農村有多種用途，除了一些傳統的治療用途，還會用來當燃料及建屋等。即便新冠肺炎肆虐，印度當局去年都有批准戈爾哈巴節舉行，但限制聚集人數。

除了參與大戰的村民外，活動也吸收印度各地區的人前往觀光。圖／「CGTN America」Twitter影片截圖
除了參與大戰的村民外，活動也吸收印度各地區的人前往觀光。圖／「CGTN America」Twitter影片截圖

這不是印度唯一一個扔牛糞節日，每年4月印度「烏加迪節」（Ugadi，印度部分地區的新年），安德拉邦庫諾爾市（Kurnool）凱魯帕拉村（Kairuppala）都有扔牛糞活動，近4000人會分為兩組互扔，戰況激烈，場面壯觀。

不過，「牛糞大戰」並未得到所有當地民眾認同，許多印度網友批評這項儀式連許多印度人都不知道，反而非常吸引外媒關注，「這儀式可能是某個偏遠村莊由500至1000個村民完成，現在說得像整個印度人都會這樣做」。更有當地網友大嘆21世紀竟然還有人如此迷信，「太噁心和骯髒了」、「男孩們，你們讓印度人很尷尬」。

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文章授權轉載自《香港01》

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