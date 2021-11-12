新娘擁抱前任激動落淚！ 新郎全程被晾一邊「尷尬眼神死」

不少人都期待能舉辦一場難忘的婚禮，為夫妻之間留下美好回憶。不過近日社群媒體流傳一段影片，一對新人在婚宴中招呼賓客時，女方的前男友上前致意，兩人在現場深情擁抱，新娘一度激動落淚，而一旁的新郎則全程被晾在一邊，神情略顯尷尬。

根據影片畫面，身穿黑色襯衫的女方前男友走向新人座位，新娘看見後驚喜起身，兩人親暱寒暄，並大方給對方一個擁抱，隨後新娘難掩激動情緒，拿起紙巾拭淚，並轉身平復心情。

與此同時，新郎站在一旁手足無措，眼神四處游移，不知該看向何方，直到兩人互動結束，前男友轉向新郎擁抱致意，新郎這才有些勉強地擠出微笑。據了解，這場婚禮在印尼舉辦，畫面被賓客拍下後上傳社群媒體，累計300多萬次點閱，但實際的拍攝日期不詳。

影片吸引許多網友觀看，紛紛留言「新郎有點可憐」、「前任好像不該來，讓氣氛變得很尷尬」、「如果是我寧願不去，別破壞別人的美好時光」、「這就是為什麼我結婚時不邀請前任」、「其實還好吧，都是過去的事了」、「只能說新郎很有耐心」。