網友：印度神童又中！最新預言12月X日爆3大災難

日本宮古島東南方太平洋上昨日（11月10日）深夜11時45分發生芮氏規模6.6淺層地震，震源深度10公里，兩小時後，印尼伊里安查亞區於香港時間今日（11月11日）凌晨1時47分亦發生芮氏規模6地震，暫未有傷亡報告。

接連發生規模6或以上地震，引起全球關注。由於印度神童阿南德（Abhigya Anand）於近月預言片段中，曾預言9月至11月全球情況會更加嚴重，並提醒必須為此做好準備，有網友聯想到今次接連強地震，形容「印度神童又中」。

翻查印度神童預言，除了9月至11月大災難預言，他於10月發布的最新影片中，明言12月10日後全球情況會加劇，並有機會爆發3大危機。他又點名指很快會影響美國，要直至2022年5月才好轉。阿南德同時提出5招解決方法，呼籲提高警惕。

日本及印尼兩小時內接連發生規模6以上強震，令網友再次聯想到印度神童阿南德預言，翻查印度神童預言，除了9月至11月大災難預言，他於10月發布的最新影片中，明言12月10日後全球情況會加劇，並有機會爆發3大危機，呼籲提高警惕。

12月10日後多項危機加劇 點名美國受影響

印度神童阿南德9月曾點名中國會主要受到影響，之後中國傳出限電及新冠疫情擴散等消息，令網友聯想到印度神童的預言是否準確。至10月22日，阿南德再發布最新預言影片，以吠陀占星術角度討論全球能源危機、新冠疫苗問題及經濟挑戰等。

阿南德指出，在2021年12月10日、大約在12月第2個星期，卡拉薩爾帕瑜伽（KALA SARPA YOGA，印度星盤）正在緩慢而穩定地形成，明言這將會對世界產生很大影響，而能源危機、電力短缺、供應鏈中斷等危機，將會同時湧現並加劇，而大部份影響或會在12月10日後影響美國。

再質疑新冠疫苗

新冠疫情方面，阿南德說英國、美國、新加坡、以色列等很多疫苗接種率高的國家，都面臨高感染率，他亦再次質疑疫苗未能抑制疫情。

解決危機5大方法

面對即將到來的危機，阿南德認為應建立好自己的備用或替代能源；可以投資黃金和白銀，加密貨幣則只能長線投資；自己種食物、購買有機農地，亦不應擠在狹小空間裏；要順應自然，照顧好大自然提供給人類的東西；以及需要對神有信心。

阿南德又強調，他不是為了散布恐懼，而是占星師職責警示人們，為接下來要發生的事情做好準備。

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文章授權轉載自《香港01》