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日女IG賣自製《鬼滅之刃》蛋糕引網友狂讚 但下場超慘

香港01 / 田中貴
涉案女子製作其中一款蛋糕圖樣取材於《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》，男主角竈門炭治郎和我妻善逸驚訝見到炎柱煉獄杏壽郎進食便當一幕。（網上圖片）
涉案女子製作其中一款蛋糕圖樣取材於《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》，男主角竈門炭治郎和我妻善逸驚訝見到炎柱煉獄杏壽郎進食便當一幕。（網上圖片）

雖然日本已步入冬季，但大熱漫畫《鬼滅之刃》的流行程度從未冷卻，當中《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》電影版更以400億日圓票房成為日本史上第一。東京涉谷1名34歲女子看準商機，在Instagram賣廣告，聲稱可以在家中代製作動漫角色蛋糕，每個蛋糕收費1.3萬至1.5萬日元（約新台幣3173元至3661元），更直言「明知犯罪，但如果用一個受歡迎的動漫角色製作，蛋糕會順利賣掉」，客戶訂購時可以發送所需的插圖圖像。網友都讚相關蛋糕賣相極精明，惟因違反日本著作權法，警方已經跟進調查。

在IG賣自製《鬼滅之刃》蛋糕的行為引來警方注意，調查後發現前年7月至今年3月期間，該名女子將帶有《鬼滅之刃》角色圖案的蛋糕出售給至少4人，其中取材自《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》，男主角竈門炭治郎和我妻善逸驚訝見到炎柱煉獄杏壽郎進食便當一幕，估計總銷量高達 650 萬日元（約158萬元新台幣），女子涉嫌違反《著作權法》，警方正在跟進事件，並將相關文件送至檢察廳處理。

案件引來大批網友留言，不少人大讚蛋糕造型精美，更紛紛表示想購買，可惜事件涉及違法，更有網友笑言涉案女子「全集中著作權法違反之呼吸」，又指希望她能循正當途徑取得版權賣正版蛋糕。

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文章授權轉載自《香港01》

鬼滅之刃 日本

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