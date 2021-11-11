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這件緊身褲超耐穿！女曬照片「滾下山都沒破」 網笑：應該終身免費
美國女性蔻妮（Cory H.）日前在亞馬遜網站的緊身褲商品頁留下好評，還曬出親身體驗照片表示：「爬山滑倒，人卡在石頭上褲子都沒破！」許多人認為蔻妮搞笑評論的廣告效果驚人，是最佳代言人。
蔻妮分享2張自己穿緊身褲倒在石頭上的照片，稱褲子品質讓她印象深刻，她不只給出滿5顆星好評、鼓勵網友現在就買還說：「我想包色！」。
不少網友讚蔻妮的評價很促購，紛紛指出：「看到這篇評論後，我買了這些緊身褲」、「我衷心希望緊身褲公司提供她終身免費的緊身褲，當你看到這種可靠的代言，怎麼能不心動？」、「她面朝下躺在石頭上的照片是我入手這些緊身褲的原因。我也會包色」、「這是我看過最棒的緊身褲代言。我想跟這個人一起出去玩」、「太有幽默感了吧」。
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