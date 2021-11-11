女驗DNA意外 發現有50多個手足「不敢約會了」

國外一名23歲女性伊茲（Izzy）幾年前接受DNA基因測試，發現自己跟2位兄弟的「生父」是名捐精者，還意外得知自己有眾多兄弟姊妹。

伊茲跟2兄弟是3胞胎，他們被生母及她的同性伴侶養育長大。伊茲做完DNA測試後接到陌生女子來電，對方詢問她是否是某個家族的成員，因為伊茲跟陌生女子的女兒有相同基因。接著伊茲又收到另一位陌生人私訊表示，她和一群人「生父」都是同一人。最後伊茲輾轉加入「同一名捐精者後代」社團，驚訝發現社員共有超過50人，分布在各年齡層。

伊茲指出人數之多，讓社群成員擔心：「搞不好哪天會不小心和『手足』交往。」

伊茲稱自己不會跟手足交往，因為「感覺很不正常、不舒服」。她還說發現手足人數龐大後覺得怪怪的、內心有點衝擊，甚至試著忽視這件事。但她不排斥在未來會和手足見面，「只是現在還沒做好心理準備。」