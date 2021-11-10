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原來這張地毯顏色不是「時尚灰」 網見原形哀號：太噁了吧！

聯合新聞網 / 綜合報導
清潔人員打掃後，地毯現出原形。圖／取自mirror
清潔人員打掃後，地毯現出原形。圖／取自mirror

國外一名專業清潔人員安德森（Brandon Anderson）日前去客戶家打掃時，將看起來顏色是「時尚灰」的地毯現出原形。許多網友看了直呼：「太噁心了！」

安德森表示地毯上有很多污垢及灰塵，經年累月都沒有清潔，讓整張原本是「米色」的地毯變黑。

網友不解地毯會變這麼髒的原因，紛紛指出：「怎麼會放任地毯變這麼髒？」、「這就是我討厭地毯的原因」、「我不相信會有這麼恐怖的地毯」、「我大開眼界了」、「整間房子都不要了啦！」

也有網友說：「髒到這種程度，可能直接換地毯比較快。」但另一名網友提到：「如果是出租房屋，每換一個房客就換地毯，成本可能會太高。」

@brand_ons

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