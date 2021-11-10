女從惡名昭彰的育幼院倖存後被美國人領養 63歲和親生手足初見面

生於愛爾蘭的63歲女性貝麗絲（Kathy Bellise）3歲時從惡名昭彰的「母嬰之家」倖存後，被美國夫妻領養。日前她與2名親生手足在美國初次見面。

貝麗絲表示，養父母總是說她的親生父母死於車禍。直到她養父去世後，養母才透露她的生母未婚生下她後，就將她送進愛爾蘭由天主教修女營運的「母嬰之家」。

愛爾蘭母嬰之家的醜聞於2021年1月公諸於世，調查發現1922至1998年間大約9000名孩童（佔總人數15%）在收養未婚產子的18家機構中喪生，許多倖存孩童長大後仍記得修女的殘酷行為。也有些像貝麗絲的案例，被美國人收養，至今才和愛爾蘭和英國的親戚相認。

貝麗絲曾聯繫負責接洽領養事宜的機構，希望能找到生母但徒勞無功。後來她接受DNA基因測試，輾轉聯繫到她生父的家人，知道她在英國還有一個弟弟史提芬（Steven）和一個妹妹卡洛（Carol）。

卡洛表示他們的生父已去世了，聽聞貝麗絲的事直言：「我只是想抱抱她。」並說雖然父親過世讓貝麗絲很傷心，但會「試著彌補她失去的東西，建立一個新的家庭。」

當貝麗絲前往紐約甘迺迪國際機場迎接史提芬和卡洛時，她指出：「我一直想知道如果我有手足會怎樣？我現在非常興奮，等不及見他們了。」事後貝麗絲回想這段會面提到：「無法用言語形容我的感受。我從未想過63歲時會擁有自己的家人。」