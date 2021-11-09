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財神眷顧他們家！ 母子買彩券雙雙中百萬元

聯合新聞網 / 綜合報導
財神眷顧這地址！母子買彩券雙雙中百萬元。圖／取自mirror
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英國60歲女性蜜勒（Kathleen Miller）和她35歲兒子保羅（Paul）先後購買「郵遞區號彩券」（People's Postcode Lottery）後，雙雙贏得3萬英鎊（約合新台幣112萬元）。

蜜勒透露保羅說服她購買彩券後，她才開始玩。蜜勒表示：「我要去阿布達比看我妹妹，很高興知道我回來時不用擔心錢的事。也很開心兒子也獲得獎金，我們可以一起慶祝！」

保羅則說：「和媽媽一起中獎變整件事變得更特別。我絕對會好好犒賞兒子，但我會盡量保持理智。」

「郵遞區號彩券」為訂閱制彩券，玩家每個月以居住地郵遞區號註冊並支付10英鎊（約合新台幣376元）。33%籌集的資金會捐助慈善機構，其餘部分資金則供玩家抽獎，抽中的郵遞區號玩家則可得3萬英鎊。

「郵遞區號彩券」自2005年以來已為9千多個慈善機構和公益事業籌集了超過7.5億英鎊（約合新台幣281億元）。

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