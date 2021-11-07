日本飯糰藝術家千變萬化 米飯加日常食材化身可愛動物、鬼滅角色

不要玩食物？日本藝術家把飯糰「玩」得出神入化，米飯都可以變成超可愛動物！

小時候，相信你我都曾經對世界充滿好奇，單是一碗白飯亦可以成為把玩對象，試圖從中探究出什麼。然而，這種種行為卻往往是成人社會的「禁忌」，換來斥備的一句：「不要玩弄食物」，再來又是一句：「粒粒皆辛苦」。

日本大熱動漫《鬼滅之刃》角色嘴平伊之助。圖擷自 おにぎり劇場

近年卻有日本藝術家專門以飯糰作為媒介，利用米飯及簡單食材創作出千變萬化、不同主題的作品：動物、音樂家、歷史人物、卡通角色等等。當中作品不單似模似樣，有的更是逼真可愛，令人捨不得放入口中。

藝術家在去年初開設了YouTube 頻道「おにぎり劇場」，把特色飯糰的製作過程記錄下來，讓觀眾粉絲可以安坐家中，照著影片步驟「大玩特玩」。Twitter專頁至今累積多達2.6萬名粉絲追蹤，其相關作品更被《小学8年生 》、《週刊朝日》等日本媒體採訪報道。

以小編最喜愛的柴犬飯糰為例，其實製作材料十分簡單：白飯、芝麻醬、小穀粒、御好燒醬、鰹節粉、美乃滋等；製作步驟亦不大複雜，最重要還是靠藝術家的一雙巧手。

柴犬外形主要靠手掐成，嘴巴、爪子以海苔絲黏上而成，鼻子、眼睛是黑芝麻醬畫成，身上班紋由鰹節粉混合美乃滋而成。

下次大家自備午餐時，不妨考慮一下飯糰呢。

宮崎駿電影《神隱少女》無臉男。圖擷自 おにぎり劇場

宮崎駿電影《神隱少女》無臉男。圖擷自 おにぎり劇場

好吃的丼飯。圖擷自 おにぎり劇場

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文章授權轉載自《香港01》