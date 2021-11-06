印度男吃披薩沾「黑色液體」 網友驚呆：義大利人會氣死

棄死義大利人系列？印度1名男子以披薩沾可樂進食，並拍攝試吃片段放上社交平台，結果引來網路熱議，短短幾秒的影片已有過百萬人次觀看，不少人都大罵無法接受，紛紛留言說「請尊重Pizza（披薩）」，但亦有網友稱自己都是這樣吃。

印度1名男子早前訂購了披薩外賣，竟想出1個新吃法，他一手拿著1塊披薩，一手舉起裝滿可樂的膠杯，然後做了令人震驚的動作，就是將披薩放進杯內沾可樂，並放入口中食用，表情還一臉享受。

影片引起網上熱議，至今超過300萬人次觀看，逾10萬人讚好，有人認為吃法新奇，有興趣嘗試一下，亦有人指曾試過同一吃法，味道的確不錯；但有網友則崩潰大呼「誰來幫披薩伸張正義」、「可否禁止他以後不要接觸Pizza」；有人更表示要將影片傳給義大利人，「氣到爆血了」。

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文章授權轉載自《香港01》