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男子自然保護區上廁所 慘被毒蛇咬下體下場曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
有荷蘭男子在南非自然保護區上廁所時，意外遭眼鏡蛇咬傷下體，送醫時下體疼痛，整體呈現深紫色，畫面相當驚人。圖片來源／ingimage
有荷蘭男子在南非自然保護區上廁所時，意外遭眼鏡蛇咬傷下體，送醫時下體疼痛，整體呈現深紫色，畫面相當驚人。圖片來源／ingimage

若進入自然生態區，民眾一定要小心留意周邊動靜，避免遭毒蛇咬傷。醫學期刊近期刊出一病例，有名荷蘭男子在南非自然保護區上廁所時，意外遭眼鏡蛇咬傷下體，送醫時下體疼痛，整體呈現深紫色，畫面相當驚人，甚至需要切掉壞死組織，進行重建手術。

根據醫學期刊「泌尿病例報告」（Urology Case Reports）論文寫道。這名47歲的荷蘭男子是被帶狀埃及眼鏡蛇咬傷下體中毒，由於自然保護區地處偏遠，男子被咬後苦等了3小時才被直升機送往醫院，而就醫當下他的生殖器已經呈現深紫色，鼠蹊部至上胸腔都有疼痛和灼熱感，甚至還出現嘔吐狀況，但沒有出現神經中毒狀況。

原本醫師已經給男子施打多劑非特定品種血清、抗生素，但是男子卻被診斷出有食肉菌感染或噬肉菌感染（flesh-eating disease）的狀況，使得下體組織無法復原，必須將感染的組織切除，該名男子9天後被送往荷蘭，進行清創、切除手術，並將鼠蹊部組織移植重建，所幸事發後1年，男子成功康復，並恢復其性功能。

其實，外國被咬傷的案件屢見不鮮，在委內瑞拉加拉加斯（Caracas）2014年也曾發生13歲少女被毒蛇咬傷的案例，她就醫時小腿以下都已呈黑青、乾癟狀，最終被迫截肢，而根據「衛福部中央健康保險署」網站指示，民眾若被蛇咬傷，一定要記住咬人的蛇特徵，脫掉戒指、手鐲、手錶等物品，並用彈性繃帶包紮患部，將患肢儘可能保持低於心臟的位置，還要避免冰敷，防止組織壞死，然後立刻就醫，才能保有活命機會。

眼鏡蛇 中毒 保護區

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