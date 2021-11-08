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北海道雪地開車多危險？ 日男肉身重摔示範「車輛打滑」

聯合新聞網 / 綜合報導
一位日本網友親自示範打滑的狀況，說明在雪中開車的危險性。圖擷取自twitter
一位日本網友親自示範打滑的狀況，說明在雪中開車的危險性。圖擷取自twitter

日本北海道的美麗雪景，蘊含讓許多觀光客趨之若鶩的魅力，不過不少外地人沒見識過北海道的大雪，有時在輕忽防範下，很可能造成意外發生。最近一位日本網友，就親自拍攝影片，說明北海道下雪時的危險性。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「taraomi923」最近分享一段影片，畫面中他不斷繞著一個圈子奔跑，前半段雖然小有打滑，但大致上都能順利跑完圈子。但在後半段，每當他跑到轉彎處時，就會止不住煞車似的，全身重重地摔在地上，看起來似乎十分疼痛。

原來taraomi923透過這隻影片，是想告訴大家，在北海道下雪時開車很危險，容易出現意外。因此他穿上不同的鞋子做示範，如果裝了雪中專用的輪胎，那麼就能像他前面跑步時一樣，即使稍有打滑也能快速煞車。反之，如果用的是平常的輪胎，那在過彎時就很容易煞不住，釀成嚴重的災情，宣導大家應該要使用合適的輪胎。

這段博命演出的宣導影片，引起許多網友的迴響，不少人紛紛表示「真的很多首都圈來的不知道下雪的危險性」、「以前有大學同學出事了才急忙在換輪胎」、「居然用肉身演出，小心別受傷了」、「其實不換輪胎本身就違法了」、「這樣演一幕了然啊」、「你太拚命了吧www」、「好溫柔的人」、「北海道開始下雪了，祈求這次不會有什麼災情」。

北海道 日本

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