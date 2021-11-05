女坐馬桶大腿一陣劇痛「像被香菸燙到」元凶竟是大蜘蛛

英國34歲女性凱妮恩（Jo Kenyon）日前在家坐馬桶時，大腿突然一陣劇痛，一看竟發現「元凶」是隻大蜘蛛。她趕緊清洗傷口並打電話諮詢救護人員，對方要她立即就醫以免感染。

凱妮恩入院後，醫生表示幸好她及時就醫，否則傷口可能會化膿，甚至導致致命的敗血症。醫生戳破凱妮恩腿上蜘蛛咬過形成的大水泡，傷口讓她痛得幾乎不能走路。

凱妮恩透露：「被蜘蛛咬的頭幾天走路時真的超痛，後來疼痛又持續好幾周，我一坐下就很不舒服。」

凱妮恩說自己最怕蜘蛛，總是避之唯恐不及，沒想到早上醒來上廁所就遇到這麼驚嚇的意外：「被咬的感覺就像被香菸燙到，那種突如其來的詭異灼燒感讓我瞬間跳起來，心想這到底是怎麼回事？」

凱妮恩當時立刻抬起馬桶座圈，看到下面藏著一隻巨大蜘蛛，一邊尖叫一邊設法將蜘蛛沖進馬桶裡。蜘蛛咬了凱妮恩半小時後，她感覺傷口很刺痛，一看傷口發現起水泡了才打電話就醫。

凱妮恩說之前聽說澳洲有很多恐怖蜘蛛，所以一直不敢踏上澳洲領土，但現在竟在家鄉英國被蜘蛛攻擊。

她受傷的第1周3度入院，第3次就診是傷口變得很嚴重，她幾乎無法走路且難以入睡。傷口歷經數個月才復原，但仍留下疤痕。

醫生表示，英國有2種會咬人的蜘蛛：花園蜘蛛（Garden Spider直譯）和假寡婦（False Widow），但不確定咬傷凱妮恩是哪一種蜘蛛。

凱妮恩指出：「我要告訴大家要經常檢查馬桶座下方，因為你永遠不知道那裡藏著什麼！」