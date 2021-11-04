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丈夫以為升官發財都是靠自己 人妻親揭密：因為我睡了他老闆

聯合新聞網 / 綜合報導
一名人妻大膽爆料丈夫的仕途順遂「是靠她和丈夫的老闆發生關係」才換來的。示意圖／ingimage
一名人妻大膽爆料丈夫的仕途順遂「是靠她和丈夫的老闆發生關係」才換來的。示意圖／ingimage

一名男子獲得公司老闆賞識，一路升官、加薪，還以為是工作能力受老闆肯定，但他的妻子就透露「其實都是她的功勞」，長期以來是她和丈夫的老闆發生關係，才讓丈夫獲得升遷機會，她更不諱言「丈夫經常需要離家出差，我就可以繼續和他的老闆偷情了」。誇張真相曝光後，令網友直呼看不下去。

外媒《太陽報》報導，一位人妻透過推特匿名帳號發文透露，她的丈夫仕途順遂，始終以為是自己的能力受到老闆提拔，但其實「這幾年來，我和他的老闆發生關係」，因此丈夫才得以一路升職、加薪。

這位人妻也大膽爆料，因為她不斷「貢獻」肉體讓丈夫升職，他的工作變得繁重，長時間需要離家出差，「但我就更可以繼續和他的老闆偷情」。

對於人妻毫不羞愧的發言，網友們紛紛開罵，直呼看不下去，但也有人認為其實她的丈夫都知道自己的妻子背著他做了些什麼，「他可能知道，但根本不在乎」，更有人猜測「如果他知道並決定靠這場『交易』中贏得更美好的未來，那就有趣了」。

奇聞 職場 加薪

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