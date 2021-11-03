亞馬遜送貨員車廂走出穿緊身裙女性 一周後面臨悲慘下場

美國佛羅里達州亞馬遜送貨員日前被民眾拍到他的後車廂走出一名穿著緊身裙的女性，影片流出後一周這名送貨員遭解雇。

這段11秒影片由胡克（Dylan Hook）6月間拍攝，他提到當時看到一名住馬路對面旅館的女性走進了這輛車，數分鐘後看到門打開便開始拍攝，影片於10月24日公布在社交平台。畫面中顯示一名身份不明的赤腳女子身穿黑色緊身裙，手機塞在領口，從後車廂跳出，穿著藍色背心的送貨員為她開車門。

亞馬遜發言人受訪時指出：「司機的行為並不符合公司對送貨夥伴及司機的高標準。他讓未經授權的乘客進入送貨車，違反了亞馬遜的政策，將不再能送包裹給亞馬遜客戶。」

許多網友藉此揶揄亞馬遜快速送達付費訂閱的Prime服務，以及假期間收貨遞延的現狀，表示：「這名送貨員提供她最好的Prime服務！」、「這就是我的包裹總是遲到的原因」、「她的包裹預計在8-9個月內送達（deliver，也有分娩的意思，諷刺該女性可能會懷孕生子）」。