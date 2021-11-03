快訊

直播／今本土、死亡案例再+0 新增境外移入7例

從軍訓教官升到上將的傳奇...國防部前部長湯曜明逝世 享壽81歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞馬遜送貨員車廂走出穿緊身裙女性 一周後面臨悲慘下場

聯合新聞網 / 綜合報導
亞馬遜送貨員車廂走出穿緊身裙女性。圖／取自tiktok
亞馬遜送貨員車廂走出穿緊身裙女性。圖／取自tiktok

美國佛羅里達州亞馬遜送貨員日前被民眾拍到他的後車廂走出一名穿著緊身裙的女性，影片流出後一周這名送貨員遭解雇。

這段11秒影片由胡克（Dylan Hook）6月間拍攝，他提到當時看到一名住馬路對面旅館的女性走進了這輛車，數分鐘後看到門打開便開始拍攝，影片於10月24日公布在社交平台。畫面中顯示一名身份不明的赤腳女子身穿黑色緊身裙，手機塞在領口，從後車廂跳出，穿著藍色背心的送貨員為她開車門。

亞馬遜發言人受訪時指出：「司機的行為並不符合公司對送貨夥伴及司機的高標準。他讓未經授權的乘客進入送貨車，違反了亞馬遜的政策，將不再能送包裹給亞馬遜客戶。」

許多網友藉此揶揄亞馬遜快速送達付費訂閱的Prime服務，以及假期間收貨遞延的現狀，表示：「這名送貨員提供她最好的Prime服務！」、「這就是我的包裹總是遲到的原因」、「她的包裹預計在8-9個月內送達（deliver，也有分娩的意思，諷刺該女性可能會懷孕生子）」。

@patrickhook01

Amazon be different😮‍💨😮‍💨 ##fyp ##viral ##florida ##amazon ##KFCSecretMenuHacks

♬ CRACKHEAD - iLOVEFRiDAY

送貨員 監視器 美國 懷孕

延伸閱讀

餐桌突冒石斑魚「加菜」 誰送的？老公崩潰揪偷情真相

家無故被清空！女發現住所空無一物當場淚崩 真相好烏龍

女調酒師偷錄男客要帶她出場對話 怒斥：上班不是為了接受性騷擾

影／男女混打格鬥賽女選手被「狂壓毆頭」 網驚︰這是性侵！

相關新聞

亞馬遜送貨員車廂走出穿緊身裙女性 一周後面臨悲慘下場

美國佛羅里達州亞馬遜送貨員日前被民眾拍到他的後車廂走出一名穿著緊身裙的女性，影片流出後一周這名送貨員遭解雇。

觀光客必拍！這輛車停在義大利同一條街上47年 成了重要地標

一輛車在義大利同一條街上停了47年，成為當地著名地標。

遵循遠古生活模式 男稱天天「吃睪丸、生肝臟」讓他重獲新生

美國男性強森過去20年來謹守「祖傳9大信念」，嚴格遵循作息、飲食與運動方面的規定。

人夫心酸評貓籠超堅固...被老婆關20hrs逃不出 真相曝光傻眼了

近日日本推特瘋傳一則「三層貓籠」的使用心得，一名男網友表示，家裡透過亞馬遜網購平台買了一款「三層貓籠」，結果貓還沒進去，自己就先被關進去了...

東京猴出沒！悠哉逛大街 一路從澀谷晃到新宿

日本東京澀谷區的住宅區今天上午陸續有民眾目擊一隻猴子出沒，下午朝新宿方向移動。這隻猴子看起來不疾不徐，在路邊觀察野貓、於...

紐西蘭男子駕電動飛機 飛越庫克海峽創紀錄

101年前，首度有人駕駛傳統飛機飛越紐西蘭庫克海峽，隨著科技日新月異，綠能意識抬頭，49歲男子傅利曼今天駕駛雙人座電動飛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。