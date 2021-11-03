觀光客必拍！這輛車停在義大利同一條街上47年 成了重要地標

一輛車在義大利同一條街上停了47年，成為當地著名地標。

這輛義大利國產車蘭吉雅（Lancia）將入廠修復，再送回原地繼續當作該鎮地標。

車主是現年94歲的費格蘭特（Angelo Fregolent），他從1974年就將車停在自家經營的報攤外。費格蘭特說：「當我開店時，我很高興看到車子停在報攤前面，我會從車子後車廂卸下報紙，再帶進報攤裡。」當費格蘭特和妻子退休時，他們仍將車子停在原位，車子成為點綴該鎮的美麗存在。

遊客和居民開始與這輛舊車合影，照片在社群平台上瘋傳，讓車子成為該鎮重要地標。

該鎮官員在車子停放近半世紀後決定暫時移走車，車子先是在10月20日與數十輛經典車款在車展上亮相，接著被送去修復。待修復完畢，車子會放回費格蘭特家旁邊的學校外，讓他們夫妻倆能從窗戶賞車、並供遊客自拍。

當地42歲居民扎亞（Luca Zaia）表示：「這輛車從我上學以來，就一直停在那裡。」