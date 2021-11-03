遵循遠古生活模式 男稱天天「吃睪丸、生肝臟」讓他重獲新生

美國男性強森（Brian Johnson）過去20年來謹守「祖傳9大信念」，嚴格遵循作息、飲食與運動方面的規定。

強森回歸人類幾個世紀前的生活方式，每天吃生的動物肝臟、睾丸和骨髓。他表示兒子小時候健康亮紅燈，讓他下定決心回歸簡單生活：「我的兒子們受現代世界影響越大，過敏症狀就越嚴重。」

強森解釋他們開始不吃加工食品、攝取祖先的營養來源：時令水果、蔬菜、動物身上每個部位，包括營養最密集的肝臟。在改變食物內容短短2週內，他們全家的健康狀況改善。接下來20多年他每天都吃450克肝臟。而食用動物睪丸則能讓身體「再進化」。

但是英國國民保健署指出，吃生肉存在諸多風險，例如感染沙門氏菌、李斯特菌和大腸桿菌。若不慎吃了腐肉，還可能會出現食物中毒症狀，包括噁心、嘔吐和腹瀉。建議民眾徹底煮熟任何肉類，以避免生病。