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熊出沒自家廚房 80歲勇伯赤手空拳擊退「打了熊鼻好幾下」

聯合新聞網 / 綜合報導
80歲勇伯(中)揮拳擊退入侵廚房的熊。安大略省警方本周授予他一張勇敢獎狀。圖／取自nationalpost
80歲勇伯(中)揮拳擊退入侵廚房的熊。安大略省警方本周授予他一張勇敢獎狀。圖／取自nationalpost

加拿大安大略省80歲男性拉夫（Norman Ruff）日前凌晨1點多被一隻闖進他家廚房卻出不去的公黑熊驚醒，一人一熊對峙20分，最後拉夫「擊退」黑熊。安大略省警方本周授予拉夫一張勇敢獎狀。

拉夫說當時熊對著他吼叫，他打了熊鼻子數次，表示：「那是我唯一打得到的部位。」熊用後腿站立，牠的頭幾乎碰到天花板，揮舞著雙臂，賞了拉夫幾巴掌。

最終熊抓著拉夫手指往嘴裡送，造成拉夫拇指神經損傷。拉夫在與熊搏鬥期間設法打開前門，熊落荒而逃。

拉夫隨後被送往醫院接受拇指手術和狂犬病疫苗注射治療，他因「以拳頭擊退熊」的事蹟成為醫院裡的紅人。

拉夫提到注射狂犬病疫苗感覺很奇怪，但認為：「如果遇到野生動物，還是要小心預防狂犬病。」

拉夫回想起熊離開後的場景，指出：「現場一團糟， 有很多血，都是我的血。」

網友對拉夫英勇行徑感到印象深刻，紛紛表示：「80歲老人赤手空拳擊退熊，難怪警察靠近他要戴口罩....」、「令人欽佩，這位出色的紳士年輕時應該也有很多驚人事跡！」

黑熊 手術 加拿大

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