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男拒絕約會對象後收到對方媽媽「求婚」簡訊 扯出超離奇真相
美國一名男性10月20日在社群平台分享遇到「恐怖約會對象」的經過。
原PO表示和他同為男性的約會對象在他們見面時爆出不少「地雷」，導致兩人不歡而散。但隨後約會對象的母親竟發短訊給原PO，內容寫著：「當我兒子結束約會回家告訴我沒和心愛的男人訂婚時，我感到非常震驚，所以我聯繫你，要求你與我兒子建立關係，並立刻策畫婚禮，婚禮花費由雙方家庭五五分帳。」
原PO詢問對方母親，這是否是某種笑話？他對她兒子不感興趣。對方母親回擊表示她兒子的愛毋庸置疑，母子會找時間去原PO工作地點拜訪，當面討論事情並贈送戒指。她接著說：「兒子房間裡已經有你的照片了，想盡快和你結婚。」
原PO警告他們不要靠近他，否則他會報警。雖然這對母子沒到原PO工作地點堵人，但那位母親再度發簡訊給原PO指出，自己很震驚原PO在社群平台公開他們的故事，要原PO買一輛新車給她兒子以示歉意。
原PO忍無可忍決定報警，發現這位母親對她女兒的約會對象也曾做過同樣的事情。但更離奇的是，原PO最終發現，這次不是約會對象的母親發送訊息給原PO，而是約會對象假借母親的名義發訊息。
@trustmeimaexpert
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