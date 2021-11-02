臉都笑僵了！情侶在酒吧微笑合影 意外拍到群眾鬥毆爆發瞬間

英國21歲女性麥可拉琪（Courtney McClatchey）10月24日與男友喬迪（Giordie）到酒吧聚餐，當他們對著相機鏡頭微笑、準備拍照時，一群在他們座位後方打架的客人竟開始拳腳相向，場面一度失控。

鬥毆者完全沒意識相機捕捉了他們的一舉一動。其中一名男性抓住另一名客人的脖子，接著雙方惡言相向。還有人抓住另一人的腿，想要對方拖到某個地方。麥可拉琪這時感受到後方騷動轉過身看到混戰，對著鏡頭摀住了嘴。

當時酒吧播放英國創作歌手喬治·艾茲拉（George Ezra）一首名為「Shotgun」（獵槍）旋律輕快的歌曲，歌詞提到：「我們前方有兩個（嘿），後方有兩個（嘿）、一起航行，我們不回頭。」喬治·艾茲拉將這段影片放到他的社群平台，表示：「很高興知道我的音樂讓人『很有感覺』。」