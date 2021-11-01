快訊

美再捐150萬劑莫德納 莊人祥：接種第二劑優先

12月14日起從非重點高風險國返台 後4天可返家檢疫

看手指就知陰莖尺寸 英國醫師曝：食指、無名指藏玄機

聯合新聞網 / 綜合報導
英國醫師表示，可以從男性手指長度判斷陰莖尺寸。圖／取自抖音
英國醫師表示，可以從男性手指長度判斷陰莖尺寸。圖／取自抖音

男性常以「陰莖尺寸」作為男性雄風標準之一，英國國健署（NHS）的醫師拉詹（Dr Karan Rajan）透露，成年男性陰莖尺寸可以從「手指長度比例」判斷，若食指比無名指短的男性，通常陰莖尺寸較大。

拉詹在社群平台TikTok發布一則影片，他引述《亞洲男科學雜誌》（Asian Journal Andrology）上的泌尿學研究，並指出，男性陰莖尺寸，與「食指長度除以無名指長度」的數字成反比，若越小，代表在母體子宮內接觸到的睪固酮濃度越高，越可能有較長陰莖。

該研究指出，睪固酮除了可以控制男胎兒成年後的陰莖長度，還會決定手指的長度。因此食指比無名指短的男性，擁有較大陰莖的機率也較高。不過拉詹也說，這是項有趣的研究，不過也不見得是絕對的辨別標準。

@dr.karanr

Cactus size ##learnontiktok ##schoolwithdrkaran ##menshealth

♬ Lofi - Domknowz

陰莖 TikTok 醫師

延伸閱讀

粉紅色蕃薯收成！農夫拔出「哇哇」好害羞 直接轉送親戚

好市多美食也有雷！ 鄉民盤點「絕不回購」4商品：難吃到出名

「龜」兩種寫法竟暴露年齡 網友：以為寫錯30年

分得清楚花椰菜、青花菜嗎？ 專家解答2差異：很多人搞混

相關新聞

人類的盡頭在下一回合？文明帝國回憶錄

電玩遊戲的長期玩家，有很大機率應該都聽說過冠以遊戲設計師席德‧梅爾（Sid Meier）之名的遊戲《文明帝國》（Sid Meier's Civilization）。這款遊戲在分類上屬於回合制戰略遊戲，玩家首先需要挑選一個獨具特色的文明，如美國、日本、古羅馬等，然後在一個隨機生成的地圖中，帶領你的文明從史前時代開始，一步步經歷古典時代、中世紀、文藝復興等，再邁向往太空殖民的嶄新紀元，時間跨越數十個世紀。過程中，難免遇到各種天災人禍，但你有許多道路可帶領你的文明克服種種難題，不斷探索未知的地圖與知識邊界。簡言之，《文明帝國》是一款模擬人類文明發展史的遊戲。

看手指就知陰莖尺寸 英國醫師曝：食指、無名指藏玄機

男性常以「陰莖尺寸」作為男性雄風標準之一，英國國健署（NHS）的醫師拉詹（Dr Karan Rajan）透露，成年男性陰莖尺寸可以從「手指長度比例」判斷，若食指比無名指短的男性，通常陰莖尺寸較大。

厭倦倫敦高租金 一家三口搬進「室內無法站直身體」的小屋

32歲英國男性厭倦住在倫敦狹小空間、卻要負擔月租1250英鎊（約合新台幣48000元）的日子，便和女友、兒子搬進價值5萬英鎊的「小房子」，大幅降低生活成本。

她在院子吊「萬聖節假人屍體」太逼真惹民怨 驚動警察上門

澳洲36歲女性瑞恩（Renee Ryan）今年萬聖節做了一個「假人」吊在自家前院樹上，但警察就上門關切表示有人投訴「看見屍體」。

泰男與前女友舊情復燃 百年佛塔上「開戰」影片瘋傳

人在做，除了天在看，地上民眾都會看到！泰國facebook日前傳出1段19秒影片，1對中年男女竟然於在光天化日下，於清邁市中心1座有數百年歷史的佛塔上性交，畫面令當地網友極震驚。有民眾在男女親熱期間報警，警方當場將2人拘捕。

有沒看錯？知名教堂外拍「不雅照」 部落客與女友被判坐牢

俄羅斯首都莫斯科的法院29日將一名塔吉克男子與他的俄羅斯女友送去吃10個月牢飯，理由是他們在知名的聖巴西爾大教堂（St....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。