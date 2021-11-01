看手指就知陰莖尺寸 英國醫師曝：食指、無名指藏玄機
男性常以「陰莖尺寸」作為男性雄風標準之一，英國國健署（NHS）的醫師拉詹（Dr Karan Rajan）透露，成年男性陰莖尺寸可以從「手指長度比例」判斷，若食指比無名指短的男性，通常陰莖尺寸較大。
拉詹在社群平台TikTok上發布一則影片，他引述《亞洲男科學雜誌》（Asian Journal Andrology）上的泌尿學研究，並指出，男性陰莖尺寸，與「食指長度除以無名指長度」的數字成反比，若越小，代表在母體子宮內接觸到的睪固酮濃度越高，越可能有較長陰莖。
該研究指出，睪固酮除了可以控制男胎兒成年後的陰莖長度，還會決定手指的長度。因此食指比無名指短的男性，擁有較大陰莖的機率也較高。不過拉詹也說，這是項有趣的研究，不過也不見得是絕對的辨別標準。
@dr.karanr
Cactus size ##learnontiktok ##schoolwithdrkaran ##menshealth♬ Lofi - Domknowz
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言