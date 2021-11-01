看手指就知陰莖尺寸 英國醫師曝：食指、無名指藏玄機

男性常以「陰莖尺寸」作為男性雄風標準之一，英國國健署（NHS）的醫師拉詹（Dr Karan Rajan）透露，成年男性陰莖尺寸可以從「手指長度比例」判斷，若食指比無名指短的男性，通常陰莖尺寸較大。

拉詹在社群平台TikTok上發布一則影片，他引述《亞洲男科學雜誌》（Asian Journal Andrology）上的泌尿學研究，並指出，男性陰莖尺寸，與「食指長度除以無名指長度」的數字成反比，若越小，代表在母體子宮內接觸到的睪固酮濃度越高，越可能有較長陰莖。

該研究指出，睪固酮除了可以控制男胎兒成年後的陰莖長度，還會決定手指的長度。因此食指比無名指短的男性，擁有較大陰莖的機率也較高。不過拉詹也說，這是項有趣的研究，不過也不見得是絕對的辨別標準。