她在院子吊「萬聖節假人屍體」太逼真惹民怨 驚動警察上門

澳洲36歲女性瑞恩（Renee Ryan）今年萬聖節做了一個「假人」吊在自家前院樹上，但她才在社交平台上分享耗時3小時製作的成品，警察就上門關切表示有人投訴「看見屍體」。

瑞恩隨後移除假人，並在社交平台道歉，坦承這個裝飾可能會讓某人感到不適。她在道歉文中提到：「我知道報警的人是誰，我對你感到非常抱歉。移除萬聖節裝飾並不能消除你經歷的痛苦。」她並透露該裝飾引起很多人反彈，認為很多失去至親的人看到會觸景生情。

許多網友認同瑞恩事後處理方式，指出：「以往這種裝飾總令我發笑。但不久前我的老朋友上吊身亡，現在看到這裝飾會很心痛」、「我覺得看起來不可怕，但若我的鄰居因此感到不舒服，我也會撤除」、「這個裝飾有點太過頭了。即使在美國，萬聖節裝飾也大多跟人類屍體無關。頂多是假骷顱頭、可愛的鬼怪，還有很多浪費的南瓜。」

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