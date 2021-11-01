泰男與前女友舊情復燃 百年佛塔上「開戰」影片瘋傳

人在做，除了天在看，地上民眾都會看到！泰國facebook日前傳出1段19秒影片，1對中年男女竟然於在光天化日下，於清邁市中心1座有數百年歷史的佛塔上性交，畫面令當地網友極震驚。有民眾在男女親熱期間報警，警方當場將2人拘捕。

經調查後，原來該對男女居住在不同城市，是前男女朋友關係，事發前相約在清邁見面時舊情復燃，愛火重燃得太快，一時忍不住才會即場性交，更辯稱原以為地點隱蔽，無人會看到。清邁是泰國佛教文化重鎮，男女事後向公眾道歉，稱無意侮辱佛教古蹟。

該段19秒影片日前在泰國社交媒體瘋傳，一對男女在日間於古老佛塔上「打野戰」，毫不忌諱脫光衣服親熱，但被途人發現及拍下證據。事發於本月22日下午約2時，有現場民眾報案，稱懷疑有人嫖娼並在佛塔就地交易，該對男女發現有人報案後馬上穿回衣服，最終仍被趕到現場的警員拘捕，男子則聲稱當時醉酒。

泰媒指，涉事男子48歲叫差林（Chalerm）、女子42歲叫西里拉尼（Sirirani），2人住在不同城市，差林指西里拉尼是其前女友，當天相約在清邁市中心見面，原本去佛塔是想放鬆心情，無意做有違公德舉動。

差林向警方承認，他們一見面時熱情地抱在一起，一時忍不住便在現場性交，沒想過會有人看到，聲稱覺得該處應該相當隱蔽。惟影片可見，現場有許多車輛經過，而且過程更有不少民眾見到，因該佛塔身處巿中心，而他們親熱的地點亦不算隱蔽，加上是大白天，極容易被看到。

清邁是泰國佛教文化重鎮，有網友炮轟他們的行為在褻瀆佛教文化，行為無恥，而該佛塔更是有數百年歷史的古蹟。差林和西里拉尼作供時雙手合十向民眾道歉，稱無意做出不尊重佛教古蹟的行為，並保證無下次。警方表示他們干犯公干犯公共場所猥褻罪，將被處以5000泰銖（約新台幣4178元）以下罰款。

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文章授權轉載自《香港01》