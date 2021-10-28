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海邊撒亡父骨灰！突然一陣詭異大風 她竟將「爸爸吃下肚」

聯合新聞網 / 綜合報導
英國女子將亡父的骨灰撒進海中，沒想到突然一陣狂風襲來，導致骨灰全被吹到臉上。圖／翻攝自bellesthename TikTok
英國女子將亡父的骨灰撒進海中，沒想到突然一陣狂風襲來，導致骨灰全被吹到臉上。圖／翻攝自bellesthename TikTok

英國一對姊妹為了完成父親的遺願，準備將亡父的骨灰撒進海中，沒想到突然一陣狂風襲來，導致骨灰全被吹到臉上，甚至進到嘴裡，讓原本感傷的兩人忍不住笑了出來。

根據外媒報導，28歲姊姊貝兒（Belle Henry）和22歲妹妹泰拉（Tyla Halls）的47歲父親霍爾斯（Mark Halls）於2020年10月21日離世，1年後兩姊妹決定將父親的骨灰撒進海裡，並拍攝影片記錄這一刻。

影片中可見，正當泰拉將骨灰撒進海裡時，突然颳起一陣大風，把骨灰都往回吹，不僅身上變得一片白，骨灰還吹入泰拉嘴中，讓她崩潰大喊「爸爸進我嘴巴裡了！」影片在網路上爆紅，目前已吸引超過400萬人次觀看。

@bellesthename

My sister was the " scatterer ".. I stood behind her 🤣 ##ashes ##ripdad ##scatteringashes ##familyfunday ##fyp ##sea

♬ original sound - Belle'sthename

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