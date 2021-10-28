快訊

加碼券繼續槓！33組苦主哭了「從去年就沒中過」 00號人命運大翻身

國安私菸案上校陳敏華被記過仍晉少將 現查出他也買了50條菸

影／韓國男子半裸闖洗車機沖澡 高壓水柱直沖肉身網友傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
韓國一位男子半裸闖入洗車機內沖澡，完全不把危險的高壓水柱當一回事。圖擷取自youtube
韓國一位男子半裸闖入洗車機內沖澡，完全不把危險的高壓水柱當一回事。圖擷取自youtube

在使用市面上的自動洗車機時，為了確保駕駛跟乘客的安全，常都會要求車子門窗必須緊閉，以免出現意外。不過最近在國外，卻出現一名反其道而行的男子，讓許多網友議論紛紛。

根據日本媒體「WOW！Korea」報導，韓國社群網站上最近出現一隻影片，片中是一段自動洗車機內部的畫面。可以看到除了車輛外，竟然還有一位上半身打赤膊的男子站在車外，洗車的同時在區域內四處走動，似乎在清洗自己的身體。

拍下這段影片的洗車機業者表示，他是有天早上清掃時，發現有很多沒清理的煙蒂垃圾，於是檢查防盜攝影機的畫面，才意外發現這回事。業者指出，洗車機內會釋放高壓水柱，打在人體上應該會非常痛才對，但這位男子卻似乎沒當一回事，看起來也沒受什麼傷。

網友們則認為「這太沒常識了吧，應該要通知警察處理」、「我前幾天才洗車被噴到一下，傷口到現在還在」、「應該要把他做成海報，讓後附註『禁止洗澡』」、「不過看他也是挺享受的」、「也沒傷到其他人還好吧」、「省洗澡錢省成這樣喔」、「這傢伙是真男人」。

日本

延伸閱讀

憂「魷魚遊戲」內容太暴力 歐美萬聖節禁止小孩模仿

開飛機把屍體丟海裡 醫師在殺妻近40年後終於認罪

15年房客退租前做這事…讓房東目瞪口呆 網友紛喊：太神啦

英國這街區不分晝夜上演「性愛場景」 居民怨：很不舒服！

相關新聞

影／韓國男子半裸闖洗車機沖澡 高壓水柱直沖肉身網友傻眼

在使用市面上的自動洗車機時，為了確保駕駛跟乘客的安全，常都會要求車子門窗必須緊閉，以免出現意外。不過最近在國外，卻出現一名反其道而行的男子，讓許多網友議論紛紛。

英國這街區不分晝夜上演「性愛場景」 居民怨：很不舒服！

英國里茲的霍爾貝克區（Holbeck）是該國第一個合法紅燈區。去年3月英國政府取消該區「只能在特定時段賣淫」的規定後，性工作者便不分晝夜光顧此區。

日本人曬薪資單！稅後月薪實拿32k台幣 網驚：跟台灣一樣了

日本社會底層的薪資單你看過嗎？不少台灣人羨慕日本生活環境，喊出想移民等口號，但今（27）日日本推特熱門話題卻出現「月薪實拿13萬日幣（約台幣3.2萬元）」，讓台灣網友感嘆日本稅收驚人...

男童名叫「ABCDEF GHIJK」大爆紅 爸爸親吐背後原因

不少人認為「名字」是父母給予孩子的第一份禮物，但若被取了「奇名怪姓」，可能很難讓人高興起來。日前，印尼一家媒體到校園拍攝學生施打新冠疫苗的畫面，竟意外採訪到一位名叫「ABCDEF GHIJK Zuzu」的12歲男童...

萬聖節變裝讓她「煞到自己」 辣模自性戀覺醒：原來我不孤單

萬聖節即將來臨，國外許多人已經開始準備相關派對、活動。近日《花花公子》女郎桑迪恩（Luana Sandien）就分享過往在萬聖節的特別經歷，她透露當天穿了一套有「施虐狂風格」的內衣套裝...

最強外食族？他買遊樂園年票爽吃一整年 每頓不到15元

美國加州聖塔克拉利塔（Santa Clarita, CA）的33歲電氣工程師狄倫日前受訪，大方公開自己以前是怎麼只花15...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。