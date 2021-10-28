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英國這街區不分晝夜上演「性愛場景」 居民怨：很不舒服！

聯合新聞網 / 綜合報導
英國里茲的霍爾貝克區（Holbeck）不分晝夜上演「性愛場景」 。圖／取自leeds-live
英國里茲的霍爾貝克區（Holbeck）不分晝夜上演「性愛場景」 。圖／取自leeds-live

英國里茲的霍爾貝克區（Holbeck）是該國第一個合法紅燈區。去年3月英國政府取消該區「只能在特定時段賣淫」的規定後，性工作者便不分晝夜光顧此區。

住當地超過20年的薩克斯頓（Peter Saxton）常在街上發現用過的保險套，還在家門外車裡、牆邊目睹人們從事性交易，有時甚至早上9點就看到「性愛場景」，令他直呼「不是很舒服」。他希望原有法案再次生效，限制性工作者出沒的時間。

28歲居民奧絲麗歐（Maria Osorio）則稱開車的買春者在她回家路上向她開價。奧絲麗歐表示：「我有幾次遇到嫖客問我是否在『工作』。我起先不明白這個問題，理解以後只能回答他們誤會了。家附近出現性工作者有時讓我感到不適。」

住當地5年的37歲居民蓋特（Alexandru Gatej）提到該區近幾年每況愈下：「這不是一個好的區域。有很多妓女來這裡，你總能聽到人們發生口角，他們看起來像是吸毒和酗酒者。我會擔心妻子的安危。」

英國 保險套 紅燈區 性愛 賣淫 吸毒 性交易

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