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男拿紀念幣付錢被捕…釋放後獲賠19萬元 網斥：擺明是故意的

聯合新聞網 / 綜合報導
男拿紀念幣付油錢 。圖／取自mirror
男拿紀念幣付油錢 。圖／取自mirror

英國54歲男性張伯倫（Brett Chamberlain）去年7月在Tesco加油站拿100英鎊（約合新台幣3800元）紀念幣支付60英鎊（約合新台幣2300元）油錢。但店員不認紀念幣，警察還為此盤問他。張伯倫證實無罪後控告警方，現已收到賠償金5000英鎊（約合新台幣19萬元）。

張伯倫使用的紀念幣是英國皇家鑄幣廠2016年出品的法定貨幣。他自己就像其他公民一樣消費，並總是使用紀念幣付油錢，這次卻遭到起訴。張伯倫透露：「連鎖超市Morrisons、Asda跟Sainsbury’s都肯接受紀念幣，但在Tesco集團消費總是會出現問題。」

英國規定法定貨幣能當作一種支付方式，但商店和企業不太可能接受它們，因為大面額硬幣通常被設計為限量版收藏品或禮物。

警方公開聲明：「針對本案已採取相關修正措施」。Tesco則指出：「雖然紀念幣被歸為法定貨幣，但不是企業和銀行接受的可流通法定貨幣。有鑑於此，零售商沒有義務接受紀念幣付款方式，且Tesco決定不接受紀念幣。」

張伯倫的行為也引起許多網友非議，表示：「拿限量版紀念幣當普通現金很有問題吧！」、「應該是故意拿紀念幣付錢，好讓自己能賺5000英鎊外快，還真聰明」、「賠償金都來自我們的稅收很討厭耶」、「他以前一定做過類似的事」、「他說他一直都這樣做，顯然是故意的。感覺他鎖定Tesco，並刻意等對方拒絕接受紀念幣的機會。」

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