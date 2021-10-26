影／記者鬼屋直播超驚嚇反應暴紅 網讚：老闆應該幫妳加薪

美國電視台News 4 Jax記者普琳格爾（Lena Pringle）22日去佛羅里達州一間鬼屋採訪，她入室體驗後的驚嚇反應在網上瘋傳，一名網友大讚她反應太有娛樂效果，「老闆應該要幫她加薪」！

普琳格爾進鬼屋前對著棚內主播說：「最初我同意做鬼屋直播時，我認為會很有趣，但現在我有點害怕。」接著一名染著鮮血的藍髮小丑衝過來抱住了她並在她耳邊呢喃：「這將會很好玩。我很開心。你呢？」

看起來略顯驚嚇的普琳格爾試著忽視小丑，對著鏡頭解釋，遊客走完整間鬼屋大概要25分鐘，但她只會穿過鬼屋的一部分。棚內主播建議她「深呼吸」，普琳格爾回應：「我沒事，只要沒人來……」這時普琳格爾身後醜怪的男性突然接近她，她立刻敏捷的躲在地板上並努力重振精神實況轉播。

但很快又有「一隻東西」衝出來打斷她，她尖叫倒地笑著說她得回攝影棚，無法再播報下去了。

普琳格爾體驗鬼屋的影片在網上獲得極大迴響，網友紛紛指出她的表現實在太爆笑，且誇她身體擺動非常靈活。還有人說：「如果拳擊手身體能有這樣的擺動幅度，應該會贏得比賽」。