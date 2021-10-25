英國真人版「魷魚遊戲」將登場 獎金大減但不會被處決
今年9月在Netflix上映的韓國原創影集《魷魚遊戲》在全球爆紅。英國一間戲劇製作公司Universal Ents趁勢推出「魷魚遊戲」真人版體驗，現正招募40名參賽者加入11月27日第1輪競賽。
經歷5輪神秘身心挑戰的優勝者將獲得金額約500英鎊（約合新台幣19000元）現金獎勵，相較於《魷魚遊戲》影集中的456億韓元（約合新台幣10億元）獎金少很多，但淘汰者不會被處決身亡。
參賽者賽前會與節目製作單位簽訂醫療聲明書，確認他們身心狀態適合參賽，賽程中將著制服、並獲得「豐盛的一餐」，期間還會有工作人員確保參賽者遵守規則。
除了素人參賽者，Universal Ents還安排專業演員加入活動，為遊戲增添恐懼和不確定感，現場也會搭設模仿影集的布景。
Universal Ents創意總監福克斯（Max Fox）表示：「我們確保體驗安全，但仍保留影集中引人入勝的元素。只是因為過程中涉及暴力，身心不穩定的人不適合參加。」
福克斯透露這會是無痛體驗，沒有漆彈、槍，但「不要害怕淋濕身體」。他說遊戲會盡可能逼真，當中遊戲將是參賽者從未見過的，「要製造驚喜，讓人們無法猜測將面臨什麼挑戰。」
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