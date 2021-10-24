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超詭異！黑狗對空狂吠突遭拋擲 頸圈神秘自行脫落嚇壞網友

香港01 / 撰文／布萊恩
黑色狗狗突然蜷曲並向後撞向狗籠邊，看去勢疑似被不明力量摔擲，頸圈亦隨即脫落。（shannyfantg TikTok片段截圖）
黑色狗狗突然蜷曲並向後撞向狗籠邊，看去勢疑似被不明力量摔擲，頸圈亦隨即脫落。（shannyfantg TikTok片段截圖）

狗狗吠叫本屬平常事，但這隻狗狗吠叫結局，卻令人看到毛骨悚然！近日TikTok瘋傳一段超詭異閉路電視短片，片中黑色狗狗向空氣吠叫一大輪後，突然疑似被摔擲到狗籠邊，其項圈更自己脫落。其主人把片段上載到TikTok後，目前已有超過1500萬人次瀏覽，網民更形容是「撞鬼實錄」，認真嚇人。

網民shannyfantg於TikTok上載家中閉路電視監視片段，留言「很抱歉開始時令人討厭的吠叫，但看看我飼養的黑狗，有鬼在籠裏把牠的頸圈除下」。

片段一開始看到，shannyfantg飼養的兩隻狗狗都待在客廳狗籠裏，但牠們突然同時向空氣吠叫，20多秒後又突然同時安靜下來。惟靜默20多秒後最詭異的事就發生了…

黑色狗狗突然蜷曲並向後撞向狗籠邊，看去勢疑似被不明力量摔擲，頸圈亦隨即脫落，黑狗回過神來則呆呆望着已掉落地上的頸圈。

影片上載至今已有超過1500萬人次觀看，不少網民看後表示震驚，「從未看過如此有說服力的撞鬼影片」、「是鬼魂受困在狗籠中了嗎？」、「鬼對狗狗很好，幫牠把項圈解開」。但亦網民以科學角度分析事件，「項圈是受到磨損加上狗狗彈跳過大才會鬆脫吧」、「這應該是電子項圈」、「2021年了，竟然還有成年人會相信鬼魂這種事」。

亦有網民指出，黑狗突然向後彈開前，片段中先有疑似男性聲音發出，質疑片段是否經剪接後製，難分真假。

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文章授權轉載自《香港01》

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