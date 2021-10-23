快訊

第12輪三款疫苗開打 嚴重過敏反應五大症狀一次看

14年前遭竊257萬元茶葉 日前DNA比對終破「冷案」

日本餐廳吃飯放鳥籠造型「燈籠罩」網傻眼：超尷尬

聯合新聞網 / 綜合報導
日本飯店虹夕諾雅東京在餐廳內設置了鳥籠造型的「燈籠防疫罩」，引發網友熱議。圖擷自Instagram
日本飯店虹夕諾雅東京在餐廳內設置了鳥籠造型的「燈籠防疫罩」，引發網友熱議。圖擷自Instagram

全球各國受疫情影響，都發展出另一種生活型態。日本飯店虹夕諾雅東京就推出另類的防疫方式，只見飯店餐廳每個位置都製作了鳥籠造型的「燈籠防疫罩」，可以讓民眾待在燈籠空間內，盡情享用美食。不過該畫面也令網友訝異，紛紛吐嘲「用餐時很尷尬」。

該飯店近期推出東京燈籠晚餐，不同於一般餐廳的隔板防疫策略，飯店與京都老字號的燈籠店合作，製作出充滿日本傳統風情的燈籠罩，燈籠上方是透明材質可以讓顧客露出臉蛋，與朋友盡情暢談不受限，而下方則印有日本傳統標誌，由於燈籠直徑達75公分，即便在裡面用餐，也不會太過壓迫。

不過，該訊息一傳出後，不少網友紛紛不解表示，「太瘋狂了吧」、「我寧願回家吃飯」、「這很尷尬誒」、「有密閉恐懼症的人應該接受不了吧」、「這會在歷史留下紀錄哈哈哈」、「畫面太詭異了」、「就只是一種噱頭吧」。

日本 疫情 防疫旅遊

延伸閱讀

跟風買《魷魚》公仔！她收到實品嚇傻 網笑翻：比原版還驚悚

大安公園旁3.5坪套房「月租6500」 網見圖嚇傻：腳底發寒

維冠大樓原址重建新大樓曝光 網嘆：應該是台南最安全一棟樓

影／日本環球影城雲霄飛車卡43公尺高空 遊客腿軟步行脫困

相關新聞

日本餐廳吃飯放鳥籠造型「燈籠罩」網傻眼：超尷尬

全球各國受疫情影響，都發展出另一種生活型態。日本飯店虹夕諾雅東京就推出另類的防疫方式，只見飯店餐廳每個位置都製作了鳥籠造型的「燈籠防疫罩」，可以讓民眾待在燈籠空間內，盡情享用美食。不過該畫面也令網友訝異，紛紛吐嘲「用餐時很尷尬」。

奧客要求薯條新鮮現炸 麥當勞員工揭暗黑手法

速食店總是要求上餐快速方便，店員也會事先準備好薯條、炸雞的量，以免一時忙不過來。國外一名麥當勞員工近期在抖音分享他應對奧客的方法，由於客人要求要新鮮現炸的薯條，而他為了滿足客人的需求，便將已經炸好的薯條丟進油鍋重炸，警告網友當他們要求現炸薯條時，就會得到這樣的結果。

破解AV馬賽克！日男靠AI技術「賣無碼片」賺百萬 涉侵權遭捕

日本成人產業發達，但有些人對馬賽克恨之入骨，不法之徒便透過破解馬賽克賺錢。日本京都府警方日前公布，兵庫縣43歲男子中本正幸，涉嫌提供客製化服務，使用AI技術將AV的馬賽克破解變「無碼片」，8個月內出售1.2萬部加工AV，賺了1100萬日圓（約新台幣269萬元），侵犯了片商的著作權，據報涉及當紅女優的作品。日媒指中本用軟體「Jav Player」加工，軟體應用了AI技術「TecoGAN」，將馬賽克覆蓋的影像細緻化，實際沒有真正移除馬賽克。這次是日本警方首次拘捕用「TecoGAN」破解馬賽克再出售圖利的犯人。

影／日本環球影城雲霄飛車卡43公尺高空 遊客腿軟步行脫困

日本關西地區今日午後傳出無預警停電，除了造成上百戶民家受影響之外，大阪環球影城也遭到波及，造成遊客卡在遊樂設施上動彈不得，需要人員救助離開的狀況。

不是特效！「恐怖巨蟒」出動怪手才抓得住 官員轉發影片也看傻

這不是電影特效！近日，印度社交媒體瘋傳一段「抓蟒」影片，一條巨蟒現蹤在叢林裡，但由於其體型太過粗壯，當地民眾只好出動怪手抓起巨蟒...

5分鐘就有一天薪水！男上班買比特幣賺翻 離職後竟入帳千萬

投資比特幣讓他口袋滿滿，獲利超過7位數美金！美國一名31歲的男子道根（Josh Dorgan）從事醫護工作，他時常在工作空檔進行理財投資，疫情爆發後，他僅能利用午休時間進行買賣，沒想到短短5分鐘的交易收入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。