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破解AV馬賽克！日男靠AI技術「賣無碼片」賺百萬 涉侵權遭捕

香港01 / 李納德
日本一名男子透過AI技術去除成人影片的馬賽克，藉此賺取非法利潤。 示意圖／ingimage
日本一名男子透過AI技術去除成人影片的馬賽克，藉此賺取非法利潤。 示意圖／ingimage

日本成人產業發達，但有些人對馬賽克恨之入骨，不法之徒便透過破解馬賽克賺錢。日本京都府警方日前公布，兵庫縣43歲男子中本正幸，涉嫌提供客製化服務，使用AI技術將AV的馬賽克破解變「無碼片」，8個月內出售1.2萬部加工AV，賺了1100萬日圓（約新台幣269萬元），侵犯了片商的著作權，據報涉及當紅女優的作品。日媒指中本用軟體「Jav Player」加工，軟體應用了AI技術「TecoGAN」，將馬賽克覆蓋的影像細緻化，實際沒有真正移除馬賽克。這次是日本警方首次拘捕用「TecoGAN」破解馬賽克再出售圖利的犯人。

京都府警方日前交代指，兵庫縣高砂市43歲男子中本正幸涉嫌用AI技術將AV內的馬賽克移除，製作出一批未經審查的影片，達反著作權法。中本已承認自己為了賺錢才犯案。

警方透露，中本用的影片編輯軟體「Jav Player」，應用了AI技術「TecoGAN」，能補足馬賽克圖像，並提高分辨率，製作出「無碼」影片。中本在他設立的網站賣廣告，聲稱「讓我們擺脫馬賽克，享受清晰影片吧」，有客人下訂後，他再將市售AV加工。調查人員未透露被侵權的作品，但日媒指相關影片包含了當紅女優作品。

中本供稱他在網站上接到客戶訂單才工作，會提供「客製化」服務，視乎情況，他的手工費是120分鐘的AV收1320日圓（約新台幣360元），包括下載原版AV的1000日圓費用（約新台幣270元），1部片收2320日圓（約新台幣630元）。他承認有自己一人犯案，由去年12月到今年8月，收到11888個訂單，賺了約1100萬日圓（約新台幣269萬元）。

據報他當初購買Jav Player軟體時，只是花了1200日圓（約新台幣330元）。原本要處理1段60分鐘的影片至少要幾小時，但軟體設定好一定步驟後，就不需再花時間，AI能自行處理。

移除馬賽克示意畫面。 圖／關西新聞截圖
移除馬賽克示意畫面。 圖／關西新聞截圖

日媒指，TecoGAN技術其實沒有真正移除馬賽克，而是以AI改變馬賽克，令馬賽克覆蓋的影像細緻化，估算出原本顏色和形狀等。當片中男女優畫面拉近一點時，男女方性器官都會清晰可見，這些都得益於AI的學習能力，令人誤以為這些影片是未經審查的樣本。

日本IT記者井上俊之稱，這些無碼片實際準確率只有80%左右，故有時女性動作緩慢時，局部來看破解部份很清晰，但一劇烈運動時，畫面就會變得很模糊。不過，這種技術準確率正穩步提升，將來準確率去到99%都不出奇，但如果有人藉此賣無碼片，很快就會被捕。

這種技術其實長期以來都有人研究使用，例如處理模糊的照片，現時已發展到可應用於電影，一些翻新的舊電影都是使用了有關原理。日本國立情報學研究所教授越前功表示，這技術現時還用於識別車牌，還原水果、動物外貌，及例如人臉等複雜事物，能用於很多正途。

日媒指，警方早前已拘捕過用「deepfake」技術變女藝人的樣子移花接木的犯人，但今次是首次拘捕用「TecoGAN」破解馬賽克再出售圖利的犯人。

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文章授權轉載自《香港01》

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