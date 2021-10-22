影／日本環球影城雲霄飛車卡43公尺高空 遊客腿軟步行脫困

日本關西地區今日午後傳出無預警停電，除了造成上百戶民家受影響之外，大阪環球影城也遭到波及，造成遊客卡在遊樂設施上動彈不得，需要人員救助離開的狀況。

根據日本媒體「日本電視台」報導，停電約在中午12點45分左右發生，除了估計有520戶住戶受影響之外，連環球影城內的遊樂設施都因為停電而全面停擺。其中雲霄飛車當時才運行到一半，因此在意外發生後，就卡在離地面43公尺高的軌道中動彈不得。

被困在半空中的遊客等候了一陣子，才終於有工作人員登上雲霄飛車設施，分發他們安全帽等安全配備，帶領他們離開高處。這起意外所幸沒有造成任何人傷亡，只是造成遊客們的一時驚嚇而已。

網友們紛紛表示「居然在最高處停電？時間點太準了吧」、「我喜歡刺激的設施，但有懼高症，要我從高處走下來絕對腿軟」、「起碼不是在會滑下來的地方才停電」、「能走在雲霄飛車的軌道上也算是難得的經驗了」、「光看畫面就覺得好抖」、「疫情好不容易舒緩結果又來這個」、「最後沒有傷亡算是不幸中的大幸吧」。