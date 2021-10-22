快訊

美國若出兵守台灣 超級航母實力將成關鍵？

基隆陪病婦確診足跡曝光 曾赴這間甕仔雞店

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／日本環球影城雲霄飛車卡43公尺高空 遊客腿軟步行脫困

聯合新聞網 / 綜合報導
日本關西無預警發生停電事故，使得當時搭乘環球影城雲霄飛車的遊客受困在半空中。圖擷取自youtube
日本關西無預警發生停電事故，使得當時搭乘環球影城雲霄飛車的遊客受困在半空中。圖擷取自youtube

日本關西地區今日午後傳出無預警停電，除了造成上百戶民家受影響之外，大阪環球影城也遭到波及，造成遊客卡在遊樂設施上動彈不得，需要人員救助離開的狀況。

根據日本媒體「日本電視台」報導，停電約在中午12點45分左右發生，除了估計有520戶住戶受影響之外，連環球影城內的遊樂設施都因為停電而全面停擺。其中雲霄飛車當時才運行到一半，因此在意外發生後，就卡在離地面43公尺高的軌道中動彈不得。

被困在半空中的遊客等候了一陣子，才終於有工作人員登上雲霄飛車設施，分發他們安全帽等安全配備，帶領他們離開高處。這起意外所幸沒有造成任何人傷亡，只是造成遊客們的一時驚嚇而已。

網友們紛紛表示「居然在最高處停電？時間點太準了吧」、「我喜歡刺激的設施，但有懼高症，要我從高處走下來絕對腿軟」、「起碼不是在會滑下來的地方才停電」、「能走在雲霄飛車的軌道上也算是難得的經驗了」、「光看畫面就覺得好抖」、「疫情好不容易舒緩結果又來這個」、「最後沒有傷亡算是不幸中的大幸吧」。

日本 雲霄飛車 環球影城 大阪 停電

延伸閱讀

南非男子駕車突遇歹徒開槍爆頭 全靠iPhone擋子彈撿回一條命

不是特效！「恐怖巨蟒」出動怪手才抓得住 官員轉發影片也看傻

飛機剛起飛就墜毀起火 機上21人全數奇蹟生還

請病假在家當文豪？日公務員寫小說爽賺百萬 網驚：天才嗎

相關新聞

影／日本環球影城雲霄飛車卡43公尺高空 遊客腿軟步行脫困

日本關西地區今日午後傳出無預警停電，除了造成上百戶民家受影響之外，大阪環球影城也遭到波及，造成遊客卡在遊樂設施上動彈不得，需要人員救助離開的狀況。

不是特效！「恐怖巨蟒」出動怪手才抓得住 官員轉發影片也看傻

這不是電影特效！近日，印度社交媒體瘋傳一段「抓蟒」影片，一條巨蟒現蹤在叢林裡，但由於其體型太過粗壯，當地民眾只好出動怪手抓起巨蟒...

5分鐘就有一天薪水！男上班買比特幣賺翻 離職後竟入帳千萬

投資比特幣讓他口袋滿滿，獲利超過7位數美金！美國一名31歲的男子道根（Josh Dorgan）從事醫護工作，他時常在工作空檔進行理財投資，疫情爆發後，他僅能利用午休時間進行買賣，沒想到短短5分鐘的交易收入...

日海上保安廳少年下半身離奇消失靈異照瘋傳 網友解析真相

不論以前還是現在，靈異照片總會讓人毛骨悚然，即使知道修圖軟件可偽造內容，心裏依然會懷疑到底是否「撞鬼」了？最近，負責維持日本海上治安的「海上保安廳」在官方Twitter分享了一張中學生體驗乘坐巡視艇航海的花絮照，怎料毫不起眼的照片卻立即登上了熱搜，原來相中有位男生的下半身詭異地消失了，引來大批網友圍觀猜測到底這是靈異照片，還是錯漏百出的合成照片呢？

7年難與妻行房！408公斤男每天狂吃1萬卡路里 呼吸中止慘喪命

國關島一位男子納普蒂（Ricky Naputi）重達900磅（約408公斤），早已無法自行如廁、起身，但每天仍需攝取1萬卡路里食物...

請病假在家當文豪？日公務員寫小說爽賺百萬 網驚：天才嗎

公務員因工作穩定、福利不錯，且上下班時間較固定，而成為許多人求職的第一選擇。然而，日本一名28歲的公務員卻不甘堅守「鐵飯碗」，該員工以身體不適為由向工作單位請了長假後，竟窩在家「兼職」寫起小說來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。