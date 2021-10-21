7年難與妻行房！408公斤男每天狂吃1萬卡路里 呼吸中止慘喪命

美國關島一位男子納普蒂（Ricky Naputi）重達900磅（約408公斤），早已無法自行如廁、起身，但每天仍需攝取1萬卡路里食物，他也因為太重而無法與妻子行房，雖然醫生試圖替他減重，但他在計畫實行前不幸逝世，享年39歲。

根據外媒《每日星報》報導，擁有壯碩身材的納普蒂患有食物成癮症（Food Addiction），據他的妹妹塔米（Tammy）所說，他們的母親總是「透過提供美食來表達母愛」，因此，才10歲的納普蒂便長成了200磅（約91公斤）的小夥子，異樣身型使他的童年受盡欺辱，他更在20歲時罹患憂鬱症。

直到30歲時，納普蒂的體重更一路上升至35英石（約222公斤），但就在31歲時，他遇見了人生摯愛謝莉兒（Cheryl），兩人結為連理，此時的體重也高達700磅（約318公斤）。

然而，婚後的納普蒂持續「長胖」，極端的肥胖令他無法自行如廁、洗澡，甚至連起身、站立都需要謝莉兒協助。謝莉兒一直想要擁有兩人愛的結晶，但納普蒂壯碩的身軀早已無法行房。7年來的婚姻生活，謝莉兒悉心照料著納普蒂，但他每天仍需攝取1萬卡路里熱量的食物，因此謝莉兒犧牲自己，在這段婚姻中扮演著「巨大寶寶的保母」，每天為了照顧他而勞神費力。